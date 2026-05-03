Не упусти свое: какие льготы положены жителям Ставрополья (часть 18)

Для получения ряда выплат необходимо подать заявление на портале Госуслуг.

Получить положенное по закону и не завязнуть в бюрократических лабиринтах - задача не из легких. Сколько семей в Ставропольском крае не досчитываются выплат, льгот и компенсаций только потому, что просто не знают о своих правах. «Комсомолка» продолжает серию материалов, в которых рассказывает, какие меры поддержки доступны жителям региона, кто имеет на них право и как оформить положенное без лишних хлопот.

Мы продолжаем рассказывать, какие льготы могут получить ветераны СВО и их родные в фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд был образован указом президента Владимира Путина 3 апреля 2023 г. А 1 июня 2023 г. во всех 89 регионах страны начали работу его филиалы.

В Ставрополе филиал фонда расположен по адресу: ул. Ленина, 474

Как добраться: автобусная остановка «Универсам № 1»

Контактный телефон: 8 (800) 100-58-71

Email: rf26@fzo.gov.ru

Одновременное получение в СФР государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости гражданами, заключившими контракт с организациями, содействующими Вооружённым Силам РФ

Кто имеет право на получение: инвалиды СВО

Срок оказания услуги: государственная пенсия по инвалидности в беззаявительном порядке - 5 рабочих дней, страховая пенсия по старости - 5 рабочих дней с даты подачи заявления (при наличии права) либо 10 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов

Документы для получения:

- заявление о назначении страховой пенсии по старости;

- сведения о стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте — подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта;

- заявление о доставке пенсии.

Дополнительные условия

Мера поддержки предоставляется гражданам, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооружённым Силам Российской Федерации (ВС РФ), ставшим инвалидами вследствие увечья, ранения, травмы, контузии, заболевания, полученных в связи с исполнением контракта или иных правоотношений с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в ходе специальной военной операции (СВО) на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г.

Пенсия по инвалидности устанавливается в беззаявительном порядке

Для получения выплаты необходимо подать заявление о доставке на портале Госуслуг.

Порядок действий:

- подать заявление в территориальные органы СФР;

- предоставить документы (при необходимости).

Одновременное получение пенсии по потере кормильца по линии силового ведомства и социальной (страховой) пенсии по инвалидности (страховой пенсии по старости) по линии СФР детьми-инвалидами и инвалидами с детства I и II групп, потерявшими родителей из числа военнослужащих, проходивших военную службу по контракту

Кто имеет право на получение: семьи погибших или умерших

Детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, потерявшим родителей-военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, вследствие военной травмы, назначается одновременно две пенсии. Детям-инвалидам назначаются пенсия по потере кормильца по линии силового ведомства и социальная пенсия по инвалидности по линии СФР. Инвалидам с детства I и II групп - пенсия по потере кормильца по линии силового ведомства и социальная (страховая) пенсия по инвалидности или страховая пенсия по старости по линии СФР.

Срок оказания услуги: в Социальном фонде (СФР) - 5 рабочих дней с даты подачи заявления (при наличии права) либо 10 рабочих дней с даты поступления полного комплекта документов. В пенсионных органах Минобороны - 10 календарных дней с даты поступления заявления и полного комплекта документов.

Документы для получения:

В военкомат по месту жительства предоставьте:

- заявление о назначении или возобновлении выплаты пенсии по потере кормильца;

- сведения об адресе фактического проживания в России и документ стационарной организации социального обслуживания, образовательной организации или организации, предоставляющей социальные услуги, о нахождении или пребывании в этой организации (если нет регистрации в России или вы проживаете в стационарной организации социального обслуживания, образовательной организации или организации, предоставляющей социальные услуги);

- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, гражданство;

- постановление следственных органов или решение суда об обстоятельствах смерти или гибели участника СВО;

- заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи увечий или заболеваний с прохождением военной службы или заключение об итогах расследования факта получения военнослужащим увечья (если заключения ВВК нет в материалах личного дела);

- копия свидетельства о смерти кормильца или решения суда о признании безвестно отсутствующим или об объявлении умершим;

- справка территориального органа СФР или иных пенсионных органов о неполучении пенсии или прекращении её выплаты;

- копия СНИЛС;

- копии документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки;

- копии документов, подтверждающих родственные отношения с умершим кормильцем;

- выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом (если есть), или сведения об инвалидности, содержащиеся в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»;

- справка о составе семьи и совместном проживании;

- согласие на обработку персональных данных;

- реквизиты банковского счёта для перечисления пенсии.

В СФР предоставьте:

- заявление о назначении пенсии;

- документы, удостоверяющие личность, подтверждающие возраст, гражданство и место жительства, пребывания или фактического проживания

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя (если за услугой обращается представитель);

- свидетельство о смерти кормильца;

- документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды, включаемые в страховой стаж умершего кормильца, - для назначения страховой пенсии по потере кормильца;

- документы, подтверждающие родственные отношения с кормильцем (свидетельства о рождении, усыновлении, заключении или расторжении брака);

- документы, подтверждающие причину гибели или смерти кормильца из числа военнослужащих, проходивших военную службу по контракту.

Порядок действий:

- подать заявление в военкомат по месту жительства и в СФР, предоставить документы;

- получите результат в личном кабинете.

Реабилитация поможет людям вернуться к повседневной жизни.

Обеспечение ТСР, протезами, ПОИ или услугами по их ремонту, услугой по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, проезд к месту получения по направлению

Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО

Предоставление направления на ТСР, протез, протезно-ортопедическое изделие (ПОИ) или услуги по их ремонту, услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу по заключённым государственным контрактам, при необходимости — предоставление талонов на проезд к месту получения ТСР по направлению. Исключение - отдельные категории граждан из числа ветеранов обеспечиваются только протезами (кроме зубных) и ПОИ.

Срок оказания услуги:

- рассмотрение заявления и выдача направления на услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) - 5 календарных дней;

- рассмотрение заявления и выдача направления на обеспечение ТСР, протезами, ПОИ или услугами по их ремонту - 10 рабочих дней, 5 рабочих дней - для паллиативных больных;

- если государственного контракта нет и его необходимо заключить, то получение направления на ТСР займёт 5 рабочих дней после заключения контракта.

Документы для получения

В Социальный фонд (СФР), МФЦ или по почте предоставьте:

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (если за предоставлением государственной услуги обращается представитель);

- заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами или ПОИ.

Через Госуслуги предоставьте:

- заявление;

- фото или скан заключения врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами или протезно-ортопедическими изделиями;

- реквизиты документов, подтверждающих полномочия представителя;

- фото или скан доверенности, подтверждающей полномочия представителя.

Порядок действий:

- подайте заявление через Госуслуги, в МФЦ или СФР;

- получите уведомление о принятии решения;

- получите направление (талоны на бесплатный проезд);

- обратитесь в организацию за ТСР.

