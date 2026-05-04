Спустя неделю после знакомства Дынька с Арбузиком не разлей вода. Фото: стоп-кадр видео Центра для диких животных «Земля прайда».

Давно не было новостей о состоянии спасенной сотрудниками подмосковного центра «Земля прайда» медведицы из Северной Осетии. А сегодня все увидели: мишка Дынька подросла, окрепла, обзавелась другом и защитником и даже хулиганит, отбирая у него еду из миски.

Напомним, медвежонка случайно нашли на окраине заброшенного поселка в РСО-Алании. Случайный прохожий услышал истошные крики ребёнка (а медвежата кричат как дети). Начал искать и обнаружил забившуюся в дровах маленькую, не больше тапка, медведицу. По человеческим меркам это была бы совсем грудная малышка. Очень худая, замерзшая, страшно голодная и трясущаяся от страха и стресса. Пока человек решал, что делать с находкой, малышка побежала за ним и провалилась в речку. Ее вытащили уже когда она захлебывалась ледяной водой.

Мужчина позвонил местным волонтерам, а те запросили помощь у людей, которые реально помогают попавшим в беду диким животным. Маленького медвежонка больше суток везли в подмосковный приют Парк львов «Земля прайда». Назвали Дынькой, но все это время волонтеры боялись, что кроха не доживет до встречи с ветеринарами. Но малышка доехала, прошла обследование, и медики выдали печальную картину. Скорее всего, она провела в одиночестве и холоде несколько дней, успев заразиться глистами, подхватить воспаление и клещей.

Несмотря на то, что ей выделили во владение отдельную сотрудницу-«няню», которая практически круглосуточно находилась с ней, Дынька сильно нервничала и часами громко кричала. Тогда ей привели друга – щенка кавказской овчарки по кличке Арбуз. Когда малышей знакомили, все удивились, как они подходят друг другу по размеру, окрасу и лохматости. Но Дынька сначала недоверчиво присматривалась, от страха даже залезла на голову своей няне. Их сплотил лишь обед, который принесли обоим одновременно.

С тех пор Дынька перестала кричать. Совсем. Это сразу же отметил директор парка «Земля Прайда» Виктор Агафонов, который и сообщил всем волнующимся в соцсетях подписчикам, что терапия дружбой оправдала себя.

Дружба медвежонка Дыньки с щенком Арбузиком

И вот спустя неделю после знакомства Дыньки с Арбузиком появилось новое видео: малыши подружились. Более того, медвежонок признала в нем своего защитника. В любой непонятной ситуации она прячется за него и контролирует все происходящее в вольере из-за его спины.

Кроме того, значительно улучшилось ее эмоциональное состояние. Она стала играть и всем интересоваться. А следом за этим стало подтягиваться и физическое здоровье. Малышка идет на поправку. Даже стало видно, что она чуток подросла.

Малыши все время вместе, и Дынька стала гораздо спокойнее. Фото: стоп-кадр видео Центра для диких животных «Земля прайда».

«Дынька нашла в Арбузике поддержку, защиту и спокойствие, которых ей так не хватало, а Арбузик понял, что Дынька – это осиротевшая душа, которая нуждается в помощи, и даже разрешает ей то, что не разрешал никому – подходить к его миске, и даже отбирать еду, хотя раньше он никого не подпускал к своему корму», – написал Виктор Агафонов

Сейчас Дынька ждет заключительную прививку, и в ближайшие несколько дней ей разрешат гулять, чего долго ей не позволяли из-за общего неудовлетворительного состояния организма.

