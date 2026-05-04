Из-за взрыва газового баллона в Дагестане загорелось шесть жилых домов

Огнеборцы МЧС ликвидируют пожар в жилом доме. Фото: ГУ МЧС России по Дагестану

Пожар охватил пять частных домов в Дагестане. ЧП произошло утром 4 мая в селении Кунды Лакского района. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона в одном из строений.

«На месте происшествия работают пожарные расчёты. Информации о пострадавших и жертвах не поступало», – говорится в сообщении администрации Лакского района.

По данным МЧС Республики, пожар установлен в двухэтажном жилом доме.

На месте работают восемь спасателей и две единицы техники. Сообщается, что есть угроза распространения огня на соседние строения. Сотрудники экстренного ведомства запросили дополнительные силы и средства.

Открытый огонь потушили в 9:30 утра на площади 580 квадратных метров. Огонь уничтожил два жилых дома и повредил еще четыре. Позже спасатели сообщили о полной ликвидации пожара.

«Причина и ущерб устанавливаются дознавателями МЧС России», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Дагестану.

Из-за возгорания части жителей района ограничили подачу электричества. Без света осталась вицхинская зона.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru