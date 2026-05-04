48-летняя Сапижат Мазаева директор в одной из махачкалинских школ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мать первого Героя России на СВО из Дагестана баллотируется на выборы в Госдуму. Сын Сапижат Мазаевой – Нурмагомед Гаджимагомедов погиб 24 февраля 2022 год. Прикрывая отход товарищей, он подорвал себя гранатой вместе с окружавшими его врагами. Звездой Героя бойца наградили посмертно.

48-летняя Сапижат Мазаева родилась в селении Кани Кулинского района Дагестана. Она – заслуженный учитель республики, директор в одной из махачкалинских школ.

Женщина давно занимается общественной деятельностью. Она стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года и кавалером золотого ордена общественного признания «Мать-Героиня Дагестана».

Сапижат Мазаева активно участвует в политической деятельности. А сейчас ее имя появилось в списке кандидатов на выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ IX созыва. Есть вероятность, что после сентябрьских выборов она получит депутатский мандат.

История подвига Нурмагомеда Гаджимагомедова

Старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов был частью группы гвардейцев-десантников, которых забросили в тыл противника. Они оказались в окружении и, чтобы избежать плена, военнослужащий подорвал себя последней гранатой. Вместе с собой он в тот день забрал жизни пытавшихся захватить их врагов.

Ценой своей жизни Гаджимагомедов спас личный состав ставропольского 247-го десантно-штурмового полка. Говоря о его подвиге, Владимир Путин выразил гордость за принадлежность к многонациональному народу России:

«Я русский человек, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова других наших воинов, мне хочется сказать: “Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин”».

Для Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов стал символом мужества и самоотверженности. Его имя присвоили улице в Махачкале и школе №42, где он учился.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Читал стихи, мечтал о спорте, готовился стать отцом: что известно о Нурмагомеде Гаджимагомедове, героически погибшем российском офицере-десантнике

Командир не мог поступить иначе: родители рассказали о жизни и подвиге Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru