Мать первого Героя России на СВО из Дагестана баллотируется на выборы в Госдуму. Сын Сапижат Мазаевой – Нурмагомед Гаджимагомедов погиб 24 февраля 2022 год. Прикрывая отход товарищей, он подорвал себя гранатой вместе с окружавшими его врагами. Звездой Героя бойца наградили посмертно.
48-летняя Сапижат Мазаева родилась в селении Кани Кулинского района Дагестана. Она – заслуженный учитель республики, директор в одной из махачкалинских школ.
Женщина давно занимается общественной деятельностью. Она стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года и кавалером золотого ордена общественного признания «Мать-Героиня Дагестана».
Сапижат Мазаева активно участвует в политической деятельности. А сейчас ее имя появилось в списке кандидатов на выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ IX созыва. Есть вероятность, что после сентябрьских выборов она получит депутатский мандат.
Старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов был частью группы гвардейцев-десантников, которых забросили в тыл противника. Они оказались в окружении и, чтобы избежать плена, военнослужащий подорвал себя последней гранатой. Вместе с собой он в тот день забрал жизни пытавшихся захватить их врагов.
Ценой своей жизни Гаджимагомедов спас личный состав ставропольского 247-го десантно-штурмового полка. Говоря о его подвиге, Владимир Путин выразил гордость за принадлежность к многонациональному народу России:
«Я русский человек, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова других наших воинов, мне хочется сказать: “Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин”».
Для Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов стал символом мужества и самоотверженности. Его имя присвоили улице в Махачкале и школе №42, где он учился.
