Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 мая 2026 7:43

Директор школы заставил третьеклассников назвать коды от «Госуслуг»: родители ставропольских школьников пожаловались Мизулиной

На Ставрополье директор школы заставил третьеклассников назвать коды из СМС
Ева ТКАЧЕНКО
Родители утверждают, что их детей прямо во время занятий попросили продиктовать личные данные

Родители утверждают, что их детей прямо во время занятий попросили продиктовать личные данные

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ставропольском поселке Ясная Поляна разгорается новый скандал вокруг школы – на этот раз в центре истории оказались СМС-коды от «Госуслуг». Родители утверждают, что их детей прямо во время занятий попросили продиктовать личные данные.

История всплыла после обращения к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она опубликовала сообщения родителей, которые рассказали, что директор школы пришел на урок к третьеклассникам и попросил детей достать телефоны. Хотя по закону пользоваться ими на занятиях нельзя.

После этого он попросил школьников назвать свои номера телефонов, а затем продиктовать коды из СМС, которые приходили от «Госуслуг».

Как выяснилось, речь шла о голосовании за благоустройство территорий. Фото: соцсети Екатерины Мизулиной

Как выяснилось, речь шла о голосовании за благоустройство территорий. Фото: соцсети Екатерины Мизулиной

«Он не объяснил детям, для чего это нужно. Не сказал, что это голосование. Не спросил разрешения у родителей. Он просто попросил детей продиктовать ему СМС-коды, которые пришли на их телефоны», – говорится в обращении.

Все произошло в одной из школ в поселке Ясная Поляна. Детям, третьеклассникам, всего 9-10 лет. Родители утверждают, что почти весь класс участвовал: школьники по очереди подходили к директору и диктовали коды.

Как выяснилось, речь шла о голосовании за благоустройство территорий, которое, как считают обратившиеся, проводилось без их согласия и с использованием данных детей.

Позже учительница попыталась объяснить ситуацию в общем чате. По ее словам, директор якобы голосовал через свой аккаунт, а коды «просто приходили детям». Взрослые усомнились в этом – технически подтверждение должно приходить на телефон владельца аккаунта, а не на чужие номера.

У некоторых детей вообще не было учетных записей на «Госуслугах», но СМС им все равно пришли. У других аккаунты были, но никаких голосований в них не отображалось.

По словам Екатерины Мизулиной, подобные случаи – не единичные

По словам Екатерины Мизулиной, подобные случаи – не единичные

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

По словам Екатерины Мизулиной, подобные случаи – не единичные.

«Получается, что чиновники просто вынуждают школы таким заниматься. Вот и вопрос. Когда уже прекратят нагружать учителей разными бесполезными задачами вместо того, чтобы дать им возможность спокойно работать?» – написала она.

На фоне обсуждения высказался и учитель из Санкт-Петербурга Михаил Богданов. Он подтвердил, что проблема шире, чем кажется.

«Код от Госуслуг просят не только мошенники, но и некоторые загнанные в угол директора школ… Чтобы обеспечить голоса за благоустройство», – пояснил педагог.

По его словам, система устроена так, что при распределении бюджетных средств требуется «голосование жителей». Школы должны обеспечить нужное количество голосов, в противном случае руководство может столкнуться с санкциями вплоть до увольнения.

Пока официальных комментариев от школы или местных властей нет

Пока официальных комментариев от школы или местных властей нет

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В такой ситуации, говорит учитель, директора оказываются между двух огней: с одной стороны – требования сверху, с другой – ответственность перед детьми и родителями.

«Вот и становится директор жуликом. И не потому, что боится увольнения, а потому, что понимает, что некому потом будет работать», – добавил он.

Пока официальных комментариев от школы или местных властей нет. Родители надеются, что в этот раз проверка затронет не только учителей, но и руководство учреждения.

Это уже не первый скандал вокруг школы в Ясной поляне. Ранее родители жаловались на учительницу начальных классов, которая игнорировала грубые ошибки в тетрадях учеников. Тогда ситуация дошла до министерства образования, а педагог уволилась по собственному желанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Скоро будут писать “Стоврапольский”»: ошибки школьников игнорирует учитель начальных классов – родители пожаловались Мизулиной

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru