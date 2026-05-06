Директор школы заставил третьеклассников назвать коды от «Госуслуг»: родители ставропольских школьников пожаловались Мизулиной

В ставропольском поселке Ясная Поляна разгорается новый скандал вокруг школы – на этот раз в центре истории оказались СМС-коды от «Госуслуг». Родители утверждают, что их детей прямо во время занятий попросили продиктовать личные данные.

История всплыла после обращения к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она опубликовала сообщения родителей, которые рассказали, что директор школы пришел на урок к третьеклассникам и попросил детей достать телефоны. Хотя по закону пользоваться ими на занятиях нельзя.

После этого он попросил школьников назвать свои номера телефонов, а затем продиктовать коды из СМС, которые приходили от «Госуслуг».

«Он не объяснил детям, для чего это нужно. Не сказал, что это голосование. Не спросил разрешения у родителей. Он просто попросил детей продиктовать ему СМС-коды, которые пришли на их телефоны», – говорится в обращении.

Все произошло в одной из школ в поселке Ясная Поляна. Детям, третьеклассникам, всего 9-10 лет. Родители утверждают, что почти весь класс участвовал: школьники по очереди подходили к директору и диктовали коды.

Как выяснилось, речь шла о голосовании за благоустройство территорий, которое, как считают обратившиеся, проводилось без их согласия и с использованием данных детей.

Позже учительница попыталась объяснить ситуацию в общем чате. По ее словам, директор якобы голосовал через свой аккаунт, а коды «просто приходили детям». Взрослые усомнились в этом – технически подтверждение должно приходить на телефон владельца аккаунта, а не на чужие номера.

У некоторых детей вообще не было учетных записей на «Госуслугах», но СМС им все равно пришли. У других аккаунты были, но никаких голосований в них не отображалось.

По словам Екатерины Мизулиной, подобные случаи – не единичные.

«Получается, что чиновники просто вынуждают школы таким заниматься. Вот и вопрос. Когда уже прекратят нагружать учителей разными бесполезными задачами вместо того, чтобы дать им возможность спокойно работать?» – написала она.

На фоне обсуждения высказался и учитель из Санкт-Петербурга Михаил Богданов. Он подтвердил, что проблема шире, чем кажется.

«Код от Госуслуг просят не только мошенники, но и некоторые загнанные в угол директора школ… Чтобы обеспечить голоса за благоустройство», – пояснил педагог.

По его словам, система устроена так, что при распределении бюджетных средств требуется «голосование жителей». Школы должны обеспечить нужное количество голосов, в противном случае руководство может столкнуться с санкциями вплоть до увольнения.

В такой ситуации, говорит учитель, директора оказываются между двух огней: с одной стороны – требования сверху, с другой – ответственность перед детьми и родителями.

«Вот и становится директор жуликом. И не потому, что боится увольнения, а потому, что понимает, что некому потом будет работать», – добавил он.

Пока официальных комментариев от школы или местных властей нет. Родители надеются, что в этот раз проверка затронет не только учителей, но и руководство учреждения.

Это уже не первый скандал вокруг школы в Ясной поляне. Ранее родители жаловались на учительницу начальных классов, которая игнорировала грубые ошибки в тетрадях учеников. Тогда ситуация дошла до министерства образования, а педагог уволилась по собственному желанию.

