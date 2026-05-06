Почти 30 млн на химикаты и авиацию: в Дагестане готовятся к нашествию марокканской саранчи

Почти 30 млн на борьбу с саранчой выделили в Дагестане Фото: Наталья НЕШУМОВА. Перейти в Фотобанк КП

До лета осталось меньше месяца, а значит, фермерам и сельхозпредприятиям пора беспокоиться об урожае. Как только дневные температуры стабильно превысят отметку в +17 градусов, личинки марокканской саранчи начнут превращаться во взрослых насекомых. В Дагестане на борьбу с вредителями уже выделили средства – в этом году эта сумма приблизилась к отметке почти в 30 млн рублей.

Специалисты минсельхозпрода республики уже провели плановые обследования земель на наличие кубышек саранчи. Выяснилось, что отрождение насекомых находится в северной зоне республики.

«В Дагестане выстроена эффективная система по недопущению массового распространения саранчи – действует штаб, координирующий взаимодействие с районными властями и другими службами. В настоящее время районным органам управления АПК дана установка организовать мониторинг на землях и при обнаружении первых очагов саранчовых – обеспечить их подавление ранцевыми опрыскивателями. Руководители хозяйств должны приобрести ядохимикаты для обработки», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

Сообщается, что саранчу будут уничтожать наземными и авиационными методами. Работы начнут выполнять, как только вредители достигнут определенной фазы развития.

Ранее весеннее обследование полей на выявление саранчи проходило в Ставропольском крае. Наибольшее количество насекомых традиционно зафиксировали в Нефтекумском, Арзгирском и Левокумском округах – поражено около пяти тысяч гектаров.

Специалисты говорят, что погодные условия в осенне-зимний период были благоприятными для перезимовки кубышек марокканской саранчи. Это создало идеальные условия для вредителей.

