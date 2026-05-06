21-летняя Марина Бгажнокова приехала из небольшого села в КБР. Фото: стоп-кадр телеканала «Россия 1»

Когда Марина Бгажнокова появилась на свет, врачи сказали сразу: она не то что ходить, даже ползать не сможет. Никто не надеялся, что родившаяся на шестом месяце малышка весом 1,5 килограмма сможет жить полноценную жизнь. А спустя 21 год она выступает на федеральном телеканале и удивляет всех, кто слышит, что в медицинской карточке у нее написано ДЦП.

Услышавшая тяжелый диагноз семья отказалась сдаваться. Они стали заниматься реабилитацией Марины. Сейчас каждый шаг девушки – результат тяжелых трудов ее родителей. Девочку возили по врачам, отправляли в санатории, дома – растирали парафином и делали массаж. И с каждым разом становилось все лучше:

Врачи говорили не надеяться, что Марина сможет ходить. Фото: стоп-кадр телеканала «Россия 1»

«Врачи говорили, что не смогу даже ползать. Это 21 год борьбы. Чтобы я могла собой гордиться, и моя семья могла мной гордиться. Самое главное – чувствовать, что тебя любят и принимают таким, какой ты есть. И я это чувствовала всю жизнь».

Марина не только смогла ходить и жить без ограничений из-за здоровья, но и реализовала свой талант. Она стала певицей. Девушка выступила на шоу «Песни от всей души» в эфире федерального телеканала с песней «Moi Lolita» французской исполнительницы Ализе.

«Мы познакомились с Мариной в прошлом году. Она принимала участие в инклюзивном фестивале, в котором вместе с людьми с ограниченными возможностями поют люди без таких ограничений. И я думал, что Марина поет с кем-то в дуэте. А когда я узнал ее историю, обалдел», – рассказал музыкант Тимур Ведерников.

Певица родом из небольшого села в Кабардино-Балкарии. Вместе с родителями в лечении ее поддерживала бабушка. В этот день она была в зале, чтобы поддержать внучку. Заниматься лечением внучки было нелегко, но она никогда этого не признает:

Уроженка КБР исполнила песню на французском. Фото: стоп-кадр телеканала «Россия 1»

«Я мечтаю увидеть, чтобы она вышла замуж за хорошего человека. Чтобы у нее были дети. Чтобы она увидела внуков, как я сама. Без семьи смысла нет в жизни».

А когда становится тяжело, она вспоминает любимую песни дедушки – «Я не могу иначе» Валентины Толкуновой. Дедушка ушел, но слова этой песни согревают Марину и напоминают, что главное, что у нее есть – семья.

Сейчас Марина редко бывает у бабушки в родном селе, потому что идет к следующей своей цели. Девушка учится в медицинском университете и мечтает стать провизором. Но песни она обещает не бросать даже за смешиванием препаратов.

