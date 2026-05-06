Чегемские водопады – одна из самых популярных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Обычно здесь всегда многолюдно: туристы фотографируют мощные струи воды, каскады и захватывающие виды ущелья. Но в этом году путешественников ждал неприятный сюрприз.
В соцсетях появились видео, на которых вместо привычных мощных потоков воды – жалкие ручейки и обнажившиеся бурые скалы.
«Мы приехали на Чегемские водопады, а их нет. Они высохли», – жалуются туристы под постом в соцсетях.
В Чегемском ущелье три основных водопада, разбросанных на несколько километров друг от друга. Малый Чегемский водопад (в переводе с балкарского Адый-Су – «девичья коса») – самый мощный. Он похож на гигантский каменный желоб, по которому течёт вода. Его высота – около 30 метров.
Большие Чегемские водопады находятся в одноимённой теснине, ширина которой местами достигает 25 метров. Главный из них падает с высоты 60 метров, собираясь из каскада мелких водопадов и струй, пробивающих расщелины в скалах. Падая с уступов, струи разбиваются, образуя водную пыль и радугу.
Зимой водопады застывают, превращаясь в живописный ледовый каскад, из-под которого выбиваются струйки воды. Из-за этого их ещё называют Седая борода. В застывшем виде они напоминают ледяной дворец.
В соцсетях комментаторы выдвигали свои версии, почему исчезли Чегемские водопады: воды нет, потому что ледники еще не начали таять или питающие родники «разобрали» на орошение и коммунальные нужды.
Точку поставило минприроды республики. Специалисты ни одну из версий пока не поддержали.
«Источником образования вод у водопада являются родники. Уменьшение объёма воды может быть связано с уменьшением расхода воды в родниках, питающих водопад. Для уточнения причин будет проведено обследование верховья водопада», – сообщает ведомство.
