Мать отправят в ПНД до октября 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане признали психически нездоровой мать, которая гуляла с мертвым ребенком. Жуткий случай произошел 20 февраля в Дербенте. Сотрудники полиции обратили внимание на женщину с подозрительным поведением, пришедшую на автовокзал.

Незнакомка была одета во все черное, на лице никаб. Темная коляска тоже была закрыта, ребенка внутри не было видно. Женщина явно нервничала, вела себя подозрительно и бесцельно металась.

Сотрудники полиции подошли, чтобы проверить документы. А заглянув в коляску, ужаснулись: в белое одеяло было укутано тело двухгодовалого ребенка. Женщина не стала ничего отрицать. Она рассказала, что живет в затворничестве и давно голодает. Мол, дочь тоже умерла от истощения.

Подозрительную незнакомку попросили показать документы. Фото: соцсети очевидцев

В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По этой статье грозит до двух лет колонии, но экспертиза подтвердила, что мать была не в себе. О решении суда «КП-Северный Кавказ» рассказали в объединенной пресс-службе судов Дагестана:

«По ходатайству следствия обвиняемая помещена в Республиканский психоневрологический диспансер».

Женщине предстоит длительное лечение вплоть до 8 октября 2026 года. Напомним, правоохранительные органы также обещали привлечь к ответственности уполномоченных должностных лиц, которые могли предотвратить смерть ребенка.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Открыли коляску и ужаснулись: жительницу Дагестана задержали во время прогулки с мертвым ребенком

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru