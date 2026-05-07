Ставрополец Сафонов первым из россиян дважды вышел в финал Лиги чемпионов

Матвей Сафонов вместе с французским «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов. Вратарь со Ставрополья стал первым российским футболистом, которому удалось сделать это два сезона подряд.

Путевку в финал парижский клуб оформил после полуфинального противостояния с немецкой «Баварией». Ответный матч прошел 6 мая в Мюнхене и завершился со счетом 1:1. Этого хватило «ПСЖ», чтобы пройти дальше по сумме двух встреч – 6:5.

Счет в матче гости открыли уже на 3-й минуте, это сделал Усман Дембеле. После «Бавария» много атаковала и регулярно пыталась подойти к воротам парижан. Сафонов провел на поле весь матч и пять раз выручил свою команду, не пропустив мяч.

Один из опасных моментов произошел под конец первого тайма, когда российский голкипер отбил удар Джамала Мусиалы с линии штрафной. Во втором тайме хозяева продолжили давление, но долгое время не могли забить. На 82-83 минуте Сафонов кулаком выбил мяч после подачи «Баварии» со штрафного. Лишь на 90+4 минуте Гарри Кейн сравнял счет, но на общий результат это уже не повлияло.

Для Сафонова матч стал особенно важным после первой игры в Париже, где «ПСЖ» победил со счетом 5:4. В ответной встрече российский вратарь выглядел увереннее и помог команде сохранить нужный результат.

По данным статистического портала Sofascore, Матвей Сафонов получил оценку 6,8. За матч он сделал пять сейвов. Коэффициент предотвращенных голов составил 0,22. Также на счету голкипера семь точных передач из 33 (21%).

Лучшим игроком встречи признали вратаря «Баварии» Мануэля Нойера – 8,8 балла. Среди футболистов «ПСЖ» самую высокую оценку получил Хвича Кварацхелия (7,9 балла).

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая. Соперником «ПСЖ» станет команда из Лондона «Арсенал».

Для воспитанника академии «Краснодара» это уже второй подряд финал Лиги чемпионов в составе французского клуба. В прошлом сезоне парижане победили в матче с миланским «Интером» со счетом 5:0. Теперь у команды будет попытка дважды выиграть главный клубный турнир Европы.

