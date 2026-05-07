«Сидит, в ус не дует»: Артемий Лебедев съязвил из-за заочного ареста комика-иноагента Семена Слепакова*

24 апреля Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте комика.

Популярный российский блогер Артемий Лебедев прокомментировал заочный арест пятигорского комика-иноагента Семена Слепакова*. Решение о заключении под стражу вынес Басманный районный суд Москвы 24 апреля.

«Семен Слепаков* сидит, в ус не дует, дает концерты по миру. В Россию он ни ногой, естественно. А здесь против него все время происходят какие-то дела. То предупреждение выпишут, то штраф, теперь собираются его арестовать. В общем, ребята не сидят без дела», – язвительно заявил Лебедев.

Правда, выражение «в ус не дует» в отношении Слепакова* не совсем верное. Против комика расследуют уголовное дело по статье о несоблюдении обязанностей иноагента, из-за которых он неоднократно вступал в судебные прения. Как только ему приходила повестка о штрафе за немаркированные посты в соцсетях, шоумен пытался оспорить их в суда. Естественно, дистанционно. Да и в общем-то безрезультатно.

Именно после этих неудачных попыток на сбежавшего юмориста завели уголовное дело – нарушения продолжались, штрафы не платились. Согласно материалам следствия, несмотря на полученные протоколы, блогер и дальше публиковал посты без соответствующего предупреждения о том, что материал подготовлен иностранным агентом.

Суд в конце апреля назначил Слепакову* два месяца ареста по делу об уклонении от обязанностей. Теперь, если блудный комик решит вернуться на Родину, либо в случае экстрадиции или депортации, его отправят под стражу на два месяца. А после могут посадить в тюрьму на два года.

*признан в РФ иноагентом

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru