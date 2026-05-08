Жителей Северного Кавказа с Днем Победы поздравили известные представители региона

Для каждого из нас 9 Мая - особая дата. В этот день огромная радость и великая скорбь соединяются воедино. Наш долг - помнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне.

Мы склоняем головы в память о героях, отдавших свои жизни, сражаясь с фашизмом во имя свободы будущих поколений. Мы благодарим тех, кто воевал на фронте, делал все для Победы в тылу, возрождал страну в тяжелые послевоенные годы.

Спасибо вам за наше настоящее и будущее! В этот светлый памятный день желаем всем мира и добра, здоровья и благополучия! С Днем Победы!

С уважением, ваша «Комсомолка».

Николай Мурашко

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны - фронтовики и труженики тыла! Уважаемые жители Ставрополья!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!

Этот праздник - самый дорогой для всех россиян. Прошел 81 год, однако время не стирает в нашей памяти героические и трагические дни той великой войны.

Ценой страшных жертв нашему народу удалось отстоять свободу и независимость Родины.

В одной известной песне есть слова: «И, значит, нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим!» Наши прадеды, отцы и деды не постояли за ценой, отдавая жизни за родную страну! Все возможное и невозможное для победы делали труженики тыла!

Беспримерное мужество и героизм ежеминутно показывали военные врачи. Более миллиона советских солдат и офицеров получили квалифицированную медицинскую помощь в госпиталях Кавказских Минеральных Вод, развернутых на базе санаториев. В том числе профсоюзных. Уже летом 1941 года прямо с фронта на курорты КМВ прибыли первые санитарные эшелоны с нашими ранеными бойцами. Более 80 процентов наших бойцов после лечения в эвакогоспиталях возвращались в строй!

Теперь наш черед не постоять за ценой! Курортное управление санаториев (холдинг) и сегодня вносит большой вклад, приближающий победу России в cпециальной военной операции. Герои СВО и их родственники проходят реабилитацию в профсоюзных здравницах, наши сотрудники сдают кровь для раненых бойцов, мы постоянно участвуем в сборе гуманитарных грузов. И эта помощь будет продолжена!

Дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые земляки, родные и друзья, хочу всем нам пожелать только мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Николай МУРАШКО, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Уважаемые ставропольцы!

Поздравляем Вас с Днем Победы!

Сегодня наша Родина отмечает священный праздник! Мужество и отвага наших прадедов, дедов и отцов всегда будут для нас примером. Они встали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость нашей страны. И победили!

Вечная память воинам, не вернувшимся из сражений! Низкий поклон тем, кто работал в тылу, приближая этот великий день!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Пусть всегда небо над нашей землей будет мирным!

Сергей ШУМСКИЙ, председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский округ), и коллектив.

Уважаемые ветераны Отечественной войны, труженики тыла, ставропольцы!

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой в истории нашей Родины - Днем Великой Победы!

81 год прошел с того памятного майского дня, когда советский солдат начертал на стенах поверженного рейхстага: «Мы победили!»

Но время не властно над нашей памятью. И чем дальше уходят в историю те страшные военные годы, тем величественнее становятся беспримерные подвиги защитников нашей Родины.

Сегодня с чувством огромной благодарности в строю «Бессмертного полка» с портретами воинов-победителей идут их дети, внуки и правнуки, готовые в любой момент стать на защиту нашего Отечества.

Дорогие земляки! В этот священный для всех нас день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения!

Олег ШАТОХИН, председатель «Колхоза им. Ворошилова» (Новоалександровский округ), и коллектив.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Дорогие земляки!

Сегодня мы отмечаем самый главный праздник для нашей страны - День Победы!

Каждый год 9 Мая мы вновь и вновь возвращаемся в далекий 1945 год. И ощущаем радость и гордость за настоящих героев, которые смогли победить фашистских захватчиков, подарив нам жизнь в свободной стране.

Но также наши сердца хранят всю скорбь тех страшных дней. Поэтому в этот день мы приходим к памятникам и братским могилам, чтобы склонить головы и сказать: «Вечная память погибшим героям Великой Победы! Слава оставшимся в живых!»

Мы поздравляем уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и каждого жителя нашей страны с праздником Победы! Крепкого всем здоровья, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и счастья!

Владимир ХРОМЫХ, председатель колхоза «Родина» (Новоселицкий округ), и коллектив.

Уважаемые земляки!

9 Мая - день великого и беспримерного подвига нашего народа!

Сегодня мы отдаем поколению Победителей дань безмерного уважения. Их подвиг бессмертен, он не имеет цены! Спасибо, уважаемые ветераны, за Победу, за наше светлое настоящее и будущее!

Низкий поклон живущим труженикам тыла и детям войны, всем, кто выстоял, пройдя через тяжелые военные и послевоенные годы. Земной поклон всем, кто внес свой вклад в Великую Победу, которая дала нам возможность мирно жить, трудиться, любить, радоваться детям и внукам, путешествовать, дружить.

81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы встречаем на передовой. Сегодня наши бойцы по примеру своих героических дедов и прадедов сражаются с неонацизмом, выполняя задачу государственной важности. Мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов, участвовавших в специальной военной операции и отдавших свои жизни ради будущего своей Родины.

Пусть в эти героические майские дни чувство гордости за нашу Родину и наш народ наполняет сердце каждого жителя.

Пусть светлое настроение придет в каждый дом, отступят тревоги и печали, а память о бессмертном подвиге нашего народа согреет все поколения патриотов нашей страны.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, добра, благополучия, счастья и мирного неба над головой!

С Днем Великой Победы!

Заур КАЗДОХОВ, генеральный директор ООО «Труновские сады» (Труновский округ), и коллектив.

Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники!

С великим Вас праздником - с Днем Победы!

Пусть многие годы отдаляют нас от событий Великой Отечественной войны, но для каждой семьи этот день остается священным, а слава победителей не меркнет!

Долголетия и крепкого здоровья ветеранам, труженикам тыла, детям войны, которые сегодня рядом с нами!

Вечная память героям, сложившим головы на полях сражений, вечная память ушедшим героям. Пока мы живы - память о них будет передаваться от поколения к поколению, будет сохранена в песнях, стихах, книгах, фильмах.

Сил и здоровья воинам, которые продолжают сегодня правое дело дедов и прадедов в зоне специальной военной операции. Пусть они скорее вернутся с новой Победой!

С Днем Победы, друзья!

Администрация Кировского района РСО - Алания.

Дорогие ветераны, труженики тыла, жители Республики Северная Осетия - Алания!

Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне - праздник, который наполняет наши сердца гордостью за великий народ, отстоявший честь и независимость нашей Родины.

9 мая 1945 года закончилась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Наш народ ценой невероятных жертв и беспримерного героизма отстоял свободу и независимость Родины, избавил мир от фашистских захватчиков.

Дорого далась Победа нашему народу, но мы выстояли!

С глубокой благодарностью склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронтах и в партизанских отрядах, кто ковал Победу в тылу, кто пережил ужасы оккупации. Их стойкость, мужество и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти.

Более 80 лет прошло с тех пор, но эхо войны до сих пор звучит в наших сердцах. Мы обязаны хранить память о Великой Победе, передавать ее из поколения в поколение, чтобы трагедия войны никогда не повторилась.

Пусть память о подвиге предков, своими руками выковавших Победу, живет в веках, благодарность потомков не только не угасает, но и впредь служит нашему сплочению, придает силы в укреплении могущества России!

Уважаемые земляки! Мира и благополучия Вашим домам, мирного и ясного неба!

С праздником! С Днем Победы!

Эльбрус ТАВАСИЕВ, генеральный директор АО «Радуга», Республика Северная Осетия - Алания.