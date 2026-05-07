На Каспии зафиксировано крупнейшее в стране скопления мигрирующих куликов. На снимке – средние кроншнепы.

Кизлярский залив не зря считается одной из ключевых орнитологических территорий международного значения и ключевым узлом миграционных путей водно-болотных птиц Евразии.

Именно здесь в начале мая было обнаружено крупнейшее в России скопление куликов – более 50 тысяч птиц.

«Абсолютным рекордсменом стал чернозобик. Его численность в нескольких скоплениях оценена примерно в 45 тысяч особей. Также на мелководьях замечены несколько тысяч турухтанов, больше тысячи больших веретенников и галстучников, сотни средних кроншнепов, а еще тулесы, краснозобики, кулики-воробьи», – рассказали в пресс-службе государственного природного заповедника «Дагестанский».

В минприроды России отметили, что такое количество перелетных гостей является рекордным за последние десятилетия. Причина данного явления – сильное обмельчание Каспия.

По данным Всероссийского общества охраны природы, уровень самого большого в мире замкнутого водоема начал постоянно падать с середины 90-х.

К 2001 году береговая линия на северо-востоке отступила уже на 56 км. Затем ежегодно средний уровень моря стал снижаться примерно на 6 см. Но уже после 2020-го эта цифра достигла 30 см/год.

Ученые объясняют: такая ситуация привела к образованию обширных песчано-илистых мелководий и отмелей с богатой кормовой базой, что и привлекает птиц.

Дагестанский заповедник Организован 9 января 1987 года на двух участках – «Кизлярский залив» (18485 га) и «Сарыкумские барханы» (576 га) с целью сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. Сейчас общая площадь охраняемой или находящейся под мониторингом территории превышает 500 000 га.

В 2017 году создан первый в Дагестане биосферный резерват (заповедник) ЮНЕСКО «Кизлярский залив».

