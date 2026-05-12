Известный исполнитель и автор многих современных хитов Акмаль в прошедшие выходные приезжал с сольными концертами в две столицы регионов Северного Кавказа – Махачкалу и Грозный. Певец успел осмотреть природные достопримечательности республик, послушать голоса местных талантов и даже провести небольшое гендер-пати.

Билеты на выступления артиста были раскуплены давно. В Махачкале из-за большого количества желающих послушать творчество Акмаля даже пришлось организовать дополнительный концерт – мест на него тоже не осталось через несколько недель после начала продаж.

Концерт в столице Дагестана был ярким и эмоциональным. Именно так говорят все, кто там был. Самым запоминающимся моментом стало импровизированное гендер-пати: девушка попросила Акмаля объявить пол ребенка через песню. В записке она указала: если родится мальчик, нужно спеть «Мир нам завидовал». Певец ей, конечно, не отказал.

Эта песня, кстати, прозвучала со сцены еще не один раз. В какой-то момент к певцу поднялся юный житель города с гитарой в руках. Маленький фанат попросил Акмаля спеть вместе с ним. Артист пожелал ему дальнейших успехов и «своих зрителей», которые поддержат его творчество.

Без подарков исполнитель не остался – фанаты вручили Акмалю настоящую кавказскую папаху и кизлярский нож.

«Ну теперь я точно свой!» – сказал артист в видео, которое подписал так: «Скажи, что ты в Дагестане, не говоря, что ты в Дагестане».

После исполнения всех песен зал еще долго не мог отпустить артиста – фанаты долго скандировали его имя и благодарили за теплую встречу. В соцсетях люди писали, что на примере Акмаля можно проследить отношение зрителя, когда человек действительно находится на своем месте и занимается любимым делом.

А сам Акмаль после концертов сказал, что Махачкала – чудесный город:

«Махачкала, ты город мой! – процитировал известную песню Акмаль. – Друзья, спасибо за два потрясающих концерта. В Махачкале живут чудесные люди. В какой раз мы убеждаемся, что в Дагестане живет очень теплый и радушный народ – с вами всегда приятно иметь дело. Надеемся на нашу скорую встречу».

И если в столицу Дагестана певец уже приезжал, то Грозный он посетил впервые:

«Первый сольный концерт в вашем городе получился очень душевным. Столько тепла, эмоций и людей, которые пели вместе с нами».

Чеченский народ тоже принял исполнителя с традиционным кавказским гостеприимством – фанаты подарили Акмалю много цветов и картин, написанных своими руками. Люди благодарили его за то, что наконец-то приехал и поделился своим творчеством:

«Тот случай, когда каждый из команды – это пазл на своем месте. Ребята, вы красавчики».

«Акмаль знал, куда приехал и как себя нужно здесь преподносить. Талант и ум – все соединилось в нем. Он знал, что лишнего нельзя допустить – ни одной неуместной шутки не было. Он провел прекрасный концерт».

«Первый концерт в жизни, который я посетила, и ни капли не пожалела. Пела во весь голос и аплодировала во всю. Благодарю вас за подаренные эмоции».

