«Мама шьёт мне купальники, а я побеждаю»: чемпионка мира из Ставрополя Арина Каляндра о спорте, семье и победах

В гостях Радио «Комсомольская правда» - спортсменка с мировым именем Арина Каляндра. Фото: Ольга МИТЯЕВА.

В гостях Радио «Комсомольская правда» побывала российская спортсменка Арина Каляндра, чемпионка мира 2025 года, чемпионка Европы 2026 года, победительница Кубка мира 2025–2026 годов. 29 апреля ей присвоили звание мастера спорта международного класса. При этом Арина учится на экономиста, сама готовит, шьёт купальники вместе с мамой и мечтает выиграть чемпионат мира в Китае.

Спорт с пелёнок и мама-тренер, которая не давит

Арина занимается прыжками на батуте с трёх лет. Её мама раньше сама выступала в этом виде спорта, а затем стала тренером и начала готовить дочь.

«Всё детство провела в зале. Но я не могу сказать, что меня заставляли, мне самой нравилось заниматься», - рассказывает Арина.

При этом мама не давит на дочь результатами. Наоборот, её главный совет - получать удовольствие от соревнований и не бояться неудач.

«Она считает, что в соревнованиях важнее получать эмоции, чем даже победы», - делится спортсменка.

Ставропольская школа по прыжкам на дорожке считается одной из сильнейших в мире. Мама Арины специально приехала сюда из Казани, чтобы здесь тренироваться. В прыжках на батуте три дисциплины: собственно батут, мини-трамп и акробатическая дорожка. Арина выступает на дорожке. Она твёрже, чем сетка, поэтому прыгать на ней сложнее.

С десяти лет Арина занимается у прославленного тренера Владислава Скакуна. Признается, что у неё непростой тяжелый характер и иногда она доводит наставника. Но при этом на тренировках её не нужно заставлять. Тренируется чемпионка шесть раз в неделю по два часа, а в свободное время ходит в тренажёрный зал.

Арина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте в дисциплине «акробатическая дорожка». Фото: администрация г. Ставрополя

Купальники от мамы и никаких талисманов

Перед выходом на дорожку у Арины нет особых ритуалов. Не признает спортсменка и талисманы. Единственное, что придаёт уверенность - купальники, которые ей шьёт мама.

«Они уникальны, потому что таких нет ни у кого. Мы сами с мамой придумываем, какой цвет, какие детали. Ну, наверное, талантливый человек талантлив во всём. И моя мама - 100% талантливый человек. В итоге ни у кого нет таких купальников, как у меня», - говорит Арина.

Впрочем, на дорожке её выделяет не только яркий внешний вид, но и серьёзный уровень. Сильных соперниц хватает и в России, и за рубежом, особенно в Греции и Бельгии. Как признается ставропольчанка, на чемпионате России конкуренция примерно такая же, как на международных соревнованиях. При этом с зарубежными спортсменками она свободно общается благодаря английскому, который учит с детства.

«Я не чувствую такой сильной ответственности. Просто делаю своё дело, делаю в первую очередь для себя, а не для кого-то, чтобы доказать себе, что я. Могу больше, лучше, и есть ещё куда развиваться», - говорит Арина.

И эта внутренняя независимость помогла ей пережить годы без международных стартов. Хотя, признается, чемпионка, было тяжело.

«Ты не можешь развиваться полноценно без конкуренции. Но даже нейтральный статус - это возможность выступать, увидеть мир, общаться с такими же талантливыми людьми. Но, конечно, если бы был гимн и флаг, было бы покруче», - рассказала спортсменка.

Мягкая дорожка и личная жизнь

Летом в Ставрополе пройдут традиционные соревнования «Звёзды прыжков». В них Арина участвует с 9 лет и очень их любит.

«Эти соревнования проходят летом, когда очень жарко. И дорожка становится мягче. Я люблю эти соревнования, потому что на них можно что-то новое попробовать, потому что на мягкой дорожке проще что-то сделать», - говорит она.

Недавний чемпионат Европы стал первым почти для всех девочек в команде. Выиграть командный зачёт удалось. А после соревнований у Арины случился неожиданный подъём: «У меня наоборот случился пик, появилось много сил, я сделала много нового. Чувствую себя увереннее».

Скоро Арину ждёт командный чемпионат России в Санкт-Петербурге, затем Кубок мира в Португалии, а в конце года - чемпионат мира в Китае.

Параллельно она учится на экономиста. В свободное время готовит - чаще всего что-то новое, «мамины рецепты уже все перепробовала». И пока не думает о личной жизни.

