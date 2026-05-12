Раз в году музеи по всей стране распахивают двери для посетителей ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Материал дополняется.

«Ночь музеев» проводится в России уже почти четверть века, но каждый раз не перестает удивлять посетителей выставок, концертов, костюмированных представлений, квестов и интерактивных площадок. Как в этом году мероприятие пройдет в Ставрополе – рассказывает «КП-Северный Кавказ».

Куда сходить в Ставрополе 16 мая 2026 года

Одной из главных точек притяжения станет Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Там гостей ждут с 18:00 до 23:00.

ВАЖНО!

Посещение акции «Ночь музеев 2026» – по заранее выданным бесплатным билетам в кассе музея-заповедника, кроме платной выставки «Музейный арсенал» (экскурсия «Оружейники России») с 18:00 до 22:30.

Программа мероприятий Ночи музеев 2026 в Ставропольском краеведческом музее

улица Дзержинского, 135. Телефон:

БАННЕРНАЯ ВЫСТАВКА У ФАСАДА МУЗЕЯ

В 18:00 начнется 20-минутная мини-экскурсия «Собор Святых земли Ставропольской».

1 ЭТАЖ

Музейный дворик

– «Забавы ради» (русские динамические игрушки);

– «Мелодии друзей» (музыкальная площадка с демонстрацией коллекции винтажных пластинок);

– собери пазл «Строители Аланского мавзолея» (все три – с 18 до 20 часов);

– на площадке около паровоза мини-экскурсия с демонстрацией документальных кадров об истории железных дорог на Ставрополье «Хлебная дорожка» (с 20:30 до 22:30);

– интерактив у лапидария «Тайны царской гробницы» (20:30, 21:00, 21:30, 22:00).

2 ЭТАЖ (ПЛОЩАДКА)

– выставка «Павел Белецкий в поисках дороги к светлому будущему Родины». К 155-летию со дня рождения писателя и этнографа. Мини-экскурсии в 18:30, 19:00.

2 ЭТАЖ (ЗАЛ ПРИРОДЫ)

– выставка «Гений места» (18:15, 19:00, 20:30, 21:30);

– блиц-экскурсия «Свет во тьме: путешествие в мир люминесценции» с демонстрацией свечения минералов в ультрафиолетовом свете (19:00, 19:30, 21:00, 21:30)

– «Родина слонов» – мастер-класс по изготовлению игрушек-аппликаций со слонами (с 18:00 до 19:30, с 20:30 до 22:00).

2 ЭТАЖ (ЗАЛ АРХЕОЛОГИИ)

– мини-экскурсия «Керамика древнего Кавказа» (18:15, 19:15, 20:30, 21:30);

– интерактивная площадка «Раскрась кувшин» (с 18:00 до 19:30, с 20:30 до 22:00);

– мини-экскурсия «Мир моллюсков» по выставке «Ветер странствий… Литораль» (18:15, 19:00, 20:30, 21:30).

3 ЭТАЖ (ПЛОЩАДКА)

– «Как многие реки в одну…»: мини-экскурсия по книжной выставке (19:30, 21:30);

– мастер-класс «Русские танцы» (18:00-18:30, 20:00-20:30);

– мастер-класс «Кавказские танцы» (18:30-19:00, 20:30-21:00);

– мастер-класс «Казачий перепляс» (19:00-19:30, 21:00-21:30).

ЗАЛ ЭТНОГРАФИИ

– инсталляция «Родные корни»: показ генеалогического древа и рассказ для начинающих, как его создать, с раздачей схем по составлению древа семьи и рода (18:30, 19:30, 20:30, 21:30).

– мини-экскурсия «Родной костюм» по залу этнографии с рассказом о традиционной одежде народов региона (18:40, 19:40, 20:40, 21:40).

– выставка «Лазурь на фарфоре»: демонстрация изделий знаменитого русского промысла, мастер-класс «Родной орнамент» по росписи сувенирных тарелочек в стиле Гжели (с 18:30 до 19:30, с 20:40 до 21:40);

– интерактивная площадка «Родные промыслы»: рассказ о ремеслах, интерактив с рубелями, старинными утюгами и другими предметами быта, а также викторина «Угадай ремесло» (с 18:30 до 22:00).

Мини-экскурсии о религиях народов края и региона:

– буддизм (19:00, 21:20);

– христианство (21:00);

– ислам (19:20, 21:40).

ЗАЛ ИСТОРИИ

– игра-детектив «Легенда советской разведки» – о разведчике А.И. Козлове (с 18:30 до 21:30).

– блиц-экскурсия «Народы Кавказа в битве за Кавказ» с просмотром видеоролика об истории награды «Медаль за оборону Кавказа» (18:30, 19:30, 20:30, 21:30);

– викторина «Символы малой Родины» (19:00, 21:00, 22:00);

– сбор пазла «Достопримечательности Ставропольского края» (с 18:30 до 22:00);

– интерактивная площадка «Игры объединяют»: демонстрация компьютерных игр конца 1980-х - начала 1990-х годов, экспозиция «Говорит и показывает Ставрополь» в зале истории (18:15, 19:15, 20:15, 21:15).

Программа мероприятий Ночи музеев 2026 в Музее изобразительных искусств Ставрополя

улица Дзержинского, 115-119

Вход на акцию – по бесплатным билетам. Количество ограничено. Касса работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00.

На улице гостей встретят баннерные выставки, посвященные Году единства народов России и 81-й годовщине Великой Победы и экраны с трансляцией документальных фильмов «Время, вперед!», «Музей на телеканалах» (к юбилею учреждения), «Театралы», «Народные промыслы Дагестана».

В 17:00 начнется полуторачасовой интерактив «Дружба народов – ликующий пир» с участием актеров драмтеатра, солистов и творческих коллективов краевой столицы, а также дегустацией блюд и напитков народов России.

В это же время пройдет программа «Путешествие по сказкам» – самых маленьких слушателей ждут авторские сказки от ставропольской писательницы, председателя регионального отделения Союза литераторов России Ольги Борисовны Семеновой.

18:30 – 19:00

– экскурсии по выставкам «Победа! Одна на всех!», «Русский космос», «Лики и лица», «Театр. Жизнь за кулисами»;

– показ открыток-сувениров с изображениями произведений из музейной коллекции и старинными рецептами;

– творческое занятие Printfest с преподавателем краевого художественного училища Екатериной Палеховой;

– творческие занятия по росписи дымковских глиняных игрушек и сувениров-приглашений для всей семьи в музей с членом Союза художников РФ и Творческого союза художников РФ Натальи Ягуповой.

19:00 – 20:20

– концерт группы «Нью Тон» творческого объединения «Аккорд» под руководством Сергея Гуляева;

– мастер-классы по росписи керамики от преподавателей краевого художественного училища Ивана Кисличенко и Николая Менякина.

20:30 – 22:00

– спектакль «Немного о любви» ставропольского театра «Зрима» по мотивам произведений Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко;

– творческие занятия по нанесению ликов ангелов на керамику вместе с членом Союза художников России Натальей Легостаевой;

– мастер-класс по изготовлению офорта (разновидность гравюры на металле) под руководством художника-графика Павла Сараткина.

Программа мероприятий Ночи музеев 2026 в музее «Россия – Моя история» в Ставрополе

улица Западный Обход, 58В. Телефон: (8652) 55-12-15

Торжественное открытие акции запланировано на 14:30. Затем гостей ждет серия квестов, экскурсий и мастер-классов на любой вкус. На все мероприятия, кроме лекции, необходима предварительная запись.

15:00 – 16:00

– квест «Культпоход по-кавказски» (14+), повтор с 17:00 до 18:00;

– мастер-класс по созданию куколки-оберега (5+)

15:00 – 17:00

– мастер-класс по живописи от Елены Лабушкиной (14+).

16:00 – 17:00

– экскурсия «Наследие и наследники» (12+), повтор с 20:00 до 21:00;

16:15 – 17:15

– мастер-класс по созданию подвески-оберега (5+);

17:00 – 18:00

– мастер-класс по традиционной мужской бытовой пляске от центра традиционной культуры «Вечерка» (12+).

17:00 – 19:00

– интерактивная лекция «Русский традиционный костюм» от центра традиционной культуры «Вечерка» (0+).

17:30 – 18:30

– мастер-класс по росписи в традиционном русском стиле (5+).

18:00 – 19:00

– мастер-класс по сборке деревянного конструктора «Робот» (8+), повтор с 19:00 до 20:00.

19:00 – 20:00

– мастер-класс по росписи по дереву «Солнечный апельсин» (10+);

20:00 – 21:00

– мастер-класс по созданию аппликации «Котенок» (5+);

– мастер-класс по созданию гравюры «Олененок» (8+).