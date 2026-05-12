Боец ММА Ислам Махачев когда-то сказал фразу, ставшую вирусной и заполонившую весь интернет: «Если хотите, чтобы ребенок стал лучшим в единоборствах, отправьте его на 2-3 года в Дагестан и забудьте». Эти слова часто появлялись в комментариях под видео французского блогера и модели Маттео Синета. Любимец зарубежной публики прислушался и решил посетить республику – там его ждали ментальное и визуальное преображение.

Стиль француза изменился в первый же день пребывания в Дагестане – ему пришлось распрощаться с волосами цвета болотной тины. Теперь его прическа соответствует обычаям Кавказа – волос на голове модели не осталось.

На кадрах, которые блогер опубликовал в соцсетях, видно, что все свободное время он проводит в спортзале. Дагестанцы, взявшие над ним шефство, гоняют француза до седьмого пота. Каждый день – тренировки, тренировки и еще раз тренировки.

Зачем это самому французу – загадка. Некоторые предполагают: возможно, таким образом он решил прокачать свою мужественность или подтянуть силовые. На Родине, видно, сделать это было затруднительно.

К слову, пользователи поступком Маттео восхитились. Люди пишут, что не каждому хватит смелости приехать в Дагестан – особенно в таком виде:

«Парень не из робкого десятка»;

«Красавчик! Дагестан – отличное место для тренировок, и в целом там прекрасные традиции»;

«Мужчиной настоящим станет! Молодец!»;

«Происходящее ощущается как сон при температуре 40»;

«Он точно мужчина – очень сильный духом мужчина. Решиться так стремительно изменить свой обычный быт и погрузиться в совсем другую жизнь даже на некоторое время – это сильно».

Народ шутит: «И кто следующий? Не Джастин Бибер ли?..»

