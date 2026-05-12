На троих туристок завели административные дела. Фото: стоп-кадр видео Аланского Богоявленного женского монастыря

Туристки ответят за осквернение святыни в Северной Осетии. Группа гостей республики помочились у женского монастыря в горах. На это их надоумил гид.

На майских праздниках туристы массово хлынули в республики Северного Кавказа. Радушные местные жители обычно рады гостям, но некоторые из них не могут ответить таким же уважением. Об этом вопиющем случае рассказали в пресс-службе Аланского Богоявленного женского монастыря.

В Северной Осетии завели дело на туристок за осквернение святыни

Немного предыстории. Согласно внутреннему уставу, по понедельникам двери монастыря закрыты. Паломники могут посетить только часовню Святого Георгия и монастырскую лавку. Но огромной посещаемости святыня обязана далеко не этим местам, и даже не самому монастырю, который принимает туристов всю остальную неделю.

Туристические группы регулярно приезжают в монастырь, потому что в нем не берут плату за посещение туалета. Это единственное место неподалеку от Алагирского ущелья, в остальных приходится платить. Поэтому гиды предлагают своим подопечным сэкономить.

Толпа туристов обрушилась на небольшую часовню. Фото: стоп-кадр видео Аланского Богоявленного женского монастыря

«Всю неделю сестры безропотно убирают за всеми, кому было нужно посетить туалеты в монастыре. Хотя, конечно, строились они не для туристического потока. К сожалению, культура народа, прежде всего гидов, не позволяет оценить такую милость», – печально прокомментировали в монастыре.

И вот, выезжая из монастыря в понедельник, монахини увидели то, что их поразило до глубины души. Пассажиры двух больших автобусов «осадили» часовню. Так как они не смогли воспользоваться удобствами в обители, гид указал «удобное» уединенное место – прямо под часовней мученика Уара.

«Страшный грех осквернения святыни во все времена вызывал страшные последствия. Задумайтесь, люди! Прямые вопросы к людям, занимающимся туризмом в нашей республике. Если вы решили этим заниматься, то обеспечьте путникам элементарные условия на въездах в ущелья, постройте санитарные точки».

Но решились на такое не все – большинство туристов, вероятно, здраво оценило, на какой поступок их толкают. По данным следствия, в тот день «отличились» только три гости республики.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники МВД по РСО-Алания установили личности троих участниц инцидента. Ими оказались жительницы одного из субъектов центральной части России, находившиеся в республике с туристическим визитом», – говорится в сообщении ГУ МВД по Северной Осетии.

В отношении туристок завели дело по статье «Мелкое хулиганство». По ней предусмотрен штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток. МВД просит гостей и жителей республики соблюдать нормы общественного поведения и относиться с уважением к местным традициям и религиозным объектам.

