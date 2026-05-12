Санаторий бывшего председателя правительства КЧР Владимира Кайшева продают с молотка

Санаторий «Елизавета – Минеральные Воды», принадлежавший бывшему председателю правительства КЧР Владимиру Кайшеву, продают с молотка. Сумма баснословная – 450,7 млрд рублей. При этом шаг аукциона – еще 4,5 миллиона.

Торги проводит один из российских банков, а для участия желающему купить санаторий необходимо внести задаток в сумму более девяти миллионов рублей. Заявки на аукцион будут принимать с 13 по 19 мая, а итоги подведут уже 20 мая.

Генпрокуратура добилась изъятия активов Кайшева. Фото: Российская академия наук и Ленинский районный суд Ставрополя

Организаторы уточняют, что четырехзвездочный санаторий основали в 2021 году. Компания занимается «организацией санаторно-курортного отдыха». Покупателю обещают здравницу с несколькими программами лечения, работающей круглогодично, с полным штатом сотрудников. Одновременно заселиться могут 160 отдыхающих.

Сам санаторий находится в поселке Новотерском на КМВ. Это в 20 минутах от аэропорта Минеральных Вод и поблизости Железноводска и Пятигорска. При этом территория ООО «Елизавета – Минеральные Воды» достаточно далеко от городского шума.

Особняк Кайшева. Фото: ЦОС ФСБ России

Все активы санатория обратили в доход Российской Федерации в сентябре 2025 года. Известно, что они и еще ряд имущества более чем на 45 млрд рублей принадлежали Владимиру Кайшеву, арестованному в марте 2024 году.

Среди имущества, которое через суд изъяла Генпрокуратура, – агропромышленные предприятия, санаторий «Елизавета – Минеральные Воды», 35 нежилых зданий и сооружений, 67 земельных участков, жилые дома в Ставропольском крае и Подмосковье, квартиры, драгоценности и автомобили.

Арестовали его в четырехэтажном особняке, по виду напоминающем дворец в стиле Людовика XVI. Фото: стоп-кадр оперативного видео.

Кайшев был депутатом думы Ставрополья в период с 1997 по 2001 год. С 2000 по 2008 год занимал различные должности в Минсельхозе: возглавлял департамент пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания, был помощником министра, в 2004-2005 годах и.о. замруководителя Федерального агентства по сельскому хозяйству. С 2008 по 2010 годы занимал пост главы правительства КЧР. Затем по 2016 год трудился помощником полпреда президента в СКФО. В 2022, имея звание доктора экономических наук, был избран академиком РАН по отделению сельскохозяйственных наук.

Как считает следствие, все эти должности помогали Кайшеву заниматься коммерческой деятельностью через доверенных лиц и многочисленных родственников – бывшей жены, брата, племянницы, дочери.

