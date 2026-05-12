Девушки сидели на лавочке во дворе дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане 40-летний мужчина устроил сцену 14-летним подросткам, которые играли на гитаре во дворе. Скандальный ролик разлетелся в сети на майских праздниках – когда на Северный Кавказ пришло долгожданное тепло и люди вышли на улицу.

Три 14-летние девушки играли на гитаре во дворе, когда к ним подошел незнакомый мужчина и начал снимать их на телефон. Подростки в ответ тоже стали снимать ролик, который позже появился в сети. На кадрах он возмущается и агрессивно требует, чтобы они шли "музицировать дома".

«Подошел, стал делать замечания и снимать на телефон. Только после того, как стали снимать его в ответ, он отвернулся и ушел. Дети сидели с друзьями и учили аккорды на гитаре», – возмущенно написала мать одной из девочек.

В отделении полиции мужчина стал вести себя по другому. Фото: ГУ МВД России по Дагестану

На обращение женщины отреагировали в полиции – и вызвали мужчину на разговор. С сотрудниками правоохранительных органов он был гораздо вежливее. В разговоре с ними он заявил, что подошел к детям только после того, как они ему нахамили.

По легенде борца за общественные нормы, он не заметил, что девушки несовершеннолетние. И снимать их начал только для того, чтобы те не «послали куда подальше». А играть на гитаре действительно нужно дома – мол, в республике такое не принято, «менталитет не тот». Недовольство у него вызвал и внешний вид детей: шорты с оголенными ногами возмутили его до глубины души.

Сотрудники полиции сочли такую смену настроения странной.

«Мужчина объяснил ситуацию по-своему. Мол ему нагрубили, и в этом вся суть претензий. Хотя, на видео самого конфликта, претензия выглядит совершенно иначе. Да и сложно представить: шёл себе 40-летний мужчина домой, а тут ему 14-летние подростки, не вставая с лавочки, взяли и нагрубили. И уже потом он подошел, чтобы выяснить причину и рассказать про менталитет. Странно, да?» – возмутилась пресс-секретарь ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева.

Более того, выяснилось, что сам мужчина в Дагестане живет только три года – до этого он 19 лет прожил в Геленджике. Вряд ли там он не видел ни шумных компаний, ни девушек в шортах.

В том, что подростки во дворе МКД в светлое время суток играют на гитаре нарушения закона не нашли. По закону «часы тишины» длятся с 23 до 8 часов в будни и до 9 часов в выходные. В остальное время играть на гитаре можно без проблем.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru