Атака БПЛА на «Аэронавигацию Юга»: воздушная гавань Ставрополя и еще 12 аэропортов юга России приостановили работу

Утром 8 мая 2026 года работа 13 аэропортов на юге России была временно приостановлена. Причиной стала атака беспилотников на административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением на юге страны.
По информации Минтранса России, ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ставрополя, Минеральных Вод, Владикавказа, Махачкалы, Магаса, Грозного, Нальчика, а также Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Сочи и Элисты.
«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования», - сообщает Минтранс.
В связи с этим на юге страны пришлось скорректировать схемы управления воздушным движением. Минтранс, Росавиация, авиаперевозчики и аэропорты сейчас в оперативном порядке меняют расписание.
