Атака БПЛА на «Аэронавигацию Юга»: воздушная гавань Ставрополя и еще 12 аэропортов юга России приостановили работу

Утром 8 мая 2026 года работа 13 аэропортов на юге России была временно приостановлена. Причиной стала атака беспилотников на административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, который управляет воздушным движением на юге страны.

По информации Минтранса России, ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Ставрополя, Минеральных Вод, Владикавказа, Махачкалы, Магаса, Грозного, Нальчика, а также Астрахани, Волгограда, Геленджика, Краснодара, Сочи и Элисты.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования», - сообщает Минтранс.

В связи с этим на юге страны пришлось скорректировать схемы управления воздушным движением. Минтранс, Росавиация, авиаперевозчики и аэропорты сейчас в оперативном порядке меняют расписание.

Телефоны и онлайн-табло аэропортов Северного Кавказа

Владикавказ

(8672) 33-36-62

Грозный

(8712) 22-47-60

Махачкала

(8722) 55-55-00

Магас

(8732) 23-10-03; 8-938-006-18-81

Минеральные Воды

(87922) 20-777; 8-800-333-03-21

Нальчик

(8662) 49-60-48

Ставрополь

(8652) 34-90-68

danil.yurkov@phkp.ru