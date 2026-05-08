Безоаровые козлы находятся на грани исчезновения. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Клянусь жизнью, это благороднейший из всех драгоценных камней, которые хранятся в сокровищницах, ибо для жизни полезен он, а не они!». Так говорил живший на рубеже X-XI вв. знаменитый персидский ученый-энциклопедист Аль-Бируни о безоаре (в переводе с арабского – «противоядие»).

Одна из главных причин сокращения популяции безоаровых козлов – браконьерство. Фото: РОО «Эколог Дагестана»

На самом деле, это всего лишь инородное тело из свалянной шерсти или растительных волокон в желудке жвачных животных, преимущественно безоаровых козлов. Их название как раз и происходит от этого комка. Но вплоть до XIX века существовало поверье, что он обладает магическими и лечебными свойствами, способен нейтрализовывать яды, включая мышьяк.

Фрагмент из книги Ивана Забелина «Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.» (первая публикация – вторая половина XIX века). Фото: Президентская библиотека

Даже когда официальная медицина развенчала мифы о целебности безоара, люди не прекратили бесконтрольно охотится на горных козлов, не гнушаясь убивать беременных самок. Плюс конкуренция за пищу с домашним скотом на пастбищах, сокращение пригодных для обитания территорий из-за добычи полезных ископаемых. Как итог – один из древнейших видов диких коз оказался на грани исчезновения.

В России безоаровые козлы водятся только на Северном Кавказе. Их основным ареалом является Дагестан. Сейчас ситуация здесь критическая. Местные ученые вынуждены были объявить сбор, чтобы организовать экспедиции для изучения и спасения этих животных.

Ученые стараются понять, сколько особей осталось в Дагестане. Фото: РОО «Эколог Дагестана»

«Если мы не узнаем правду о состоянии популяции прямо сейчас, то можем потерять целый вид, даже не заметив, как это произошло. В конце 90-х на отдельных участках насчитывалось более 400 особей, в 2012 году – около 50, в 2022 году – всего два животных на том же участке. Актуальных данных по многим территориям нет уже 35–40 лет. Без понимания численности и ключевых зон обитания планировать охранные меры невозможно. Безоаровый козел исчезает тихо. Без громких новостей. Без внимания. Но именно сейчас есть шанс остановить этот процесс», – рассказал представитель общественной организация по изучению и сохранению видов флоры и фауны и среды их обитания «Эколог Дагестана», кандидат биологических наук Эльмар Бабаев.

Безоаровый козел, попавший в объектив фотоловушки в январе 2023 года. Фото: портал «Дикая природа России»

Группа ученых, которая участвовала, например, в создании Хунзахского природного парка и нацпарка «Самурский», теперь планирует посетить Ахвахский, Ботлихский, Цумадинский, Цунтинский, Тляратинский, Хунзахский и Шамильский районы республики, обследовать отдаленные труднодоступные участки, собрать материалы для дальнейшего анализа, зафиксировать следы присутствия безоаровых козлов и провести учет численности.

Экспедиция пройдет по отдаленным территориям республики. Фото: РОО «Эколог Дагестана»

На одной из благотворительных платформ для экологических инициатив исследователи открыли сбор. Ученые посчитали, что для поездок им понадобится около 160 тысяч рублей на топливо, полевые костюмы и трекинговую обувь, бинокли, палатки, фонари, паэурбанки, питание и прочие расходы.

