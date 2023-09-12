«Безграничная глупость и жадность»: глава Северной Осетии пообещал наказать убийц леопарда Лео

Многих горожан эта новость повергла шок и вызвала слезы. Фото: Сергей Меняйло

Летом 2022 года жители Кавказа радостно провожали во взрослую жизнь трех особей редкого вида переднеазиатского леопарда – самца Лео и двух самок – Хоста и Лаура. Их, под контролем ученых, выпустили в дикую природу. Сегодня трагическая новость омрачила день переживающим за животных людям. Браконьеры хладнокровно застрелили Лео. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Фото: Сергей Меняйло

— Сегодня из Министерства природных ресурсов и экологии республики пришла информация, что браконьеры отстрелили Лео. Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание! — обозначил управленец.

За жизнью дикого животного следили зоозащитники и ученые. Они целый год наблюдали за его перемещениями, питанием и поведением. Например, они заметили, что спустя 7 месяцев после жизни в дикой природе двухлетний Лео пересек границы Осетии и Кабардино-Балкарии. Снежный барс успел забраться на высоту — 3200 метров над уровнем моря. Исследователи также выяснили, что любимым лакомством дикой кошки были кабаны. Эти новости радовали общественность. Ведь большой кот был для многих, как ребенок, за развитием которого наблюдали и восторгались.

Лео вместе со спутницами должны были стать полноценной группировкой по привлечению диких кошек из соседних регионов Закавказья. Планировалось, что в будущем леопарды с других территорий смогут образовать пары и способствовать расселению своего потомства на Кавказе в целом. Но теперь эти планы под угрозой срыва.

Неизвестные ради наживы и удовольствия, без зазрения совести, уничтожили любимца Кавказа. Многих горожан эта новость повергла шок и вызвала слезы. Не на шутку разгневался от известий глава республики.

— Дело в том, что переднеазиатский леопард, которого еще называют кавказским барсом – редчайшее вымирающее животное! В середине прошлого столетия по вине человека барс полностью исчез из наших гор. Сегодня ученые скрупулезно восстанавливают популяцию. Программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе курирует президент В.В. Путин, отвечает за её реализацию Минприроды России при участии целого ряда научных организаций разных регионов Кавказа, — уточнил Сергей Меняйло.

Фото: Сергей Меняйло

Глава Осетии пообещал наказать убийц зверя. Ведь восстановлении популяции леопарда было крайне важно для народа и природы. Именно это животное изображено на гербе. Он является символом столицы республики.

— Убить одну из особей – это не просто уголовно наказуемое преступление. Это кощунство. Это безграничная человеческая глупость и жадность. Я уверен, виновные понесут заслуженное наказание, — заключил глава.

Теперь расследование уголовного дела передано в руки правоохранительных органов. Они должны найти злоумышленников и наказать.