Выпущенные леопарды Лео и Хоста сблизились, но не встретились

За семь месяцев леопарды ни разу не встретились. Фото: Минприроды Северной Осетии

Леопарды, которых выпустили в июле прошлого года в горы Северной Осетии, прекрасно себя чувствуют. Уже семь месяцев они находятся в естественной среде обитания. Кавказские барсы Лео и Лаура сейчас находятся в горах КБР, а самка Хоста прошла уже почти тысячу километров, но предпочитает родной дом - осетинские горы.

В Минприроды Северной Осетии рассказали о жизни снежных барсов в январе - феврале 2023 года. Оказалось, что изучив большую часть территории Северной Осетии, две особи - отправились на запад. Самец Лео и самка Лаура ушли в Кабардино-Балкарию.

Лео начал год с пересечения границы Осетии и Кабардино-Балкарии, и заодно покорил высоту 3200 м над уровнем моря. Фото: Минприроды Северной Осетии

- И, судя по получаемым нами данным, отлично там себя чувствуют, - прокомментировали путешествия леопардов специалисты. А вот Хоста - верна осетинским горам и сейчас двигается по южному направлению.

Также в ведомстве уточнили, что Хоста - остается путешественницей-рекордсменом. С момента ее выпуска в июле 2022, она прошла уже 991 км по горным склонам, предгорьям и низколесьям Осетии.

- Самой большой высотой, на которую она поднималась, стала отметка 2 488 метров над уровнем моря. Леопардесса находится в прекрасной форме, о чем свидетельствуют данные, полученные нами с фотоловушек, - рассказали ученые. Рацион самки состоит в основном из небольших животных - барсуков, шакалов, енотовидных собак, но она также успешно охотилась и на оленей и косуль.

Лео наслаждается послеобеденным сном. Фото: Минприроды Северной Осетии

Лео начал год с пересечения границы Осетии и Кабардино-Балкарии. Снежный барс успел забраться на высоту - 3200 метров над уровнем моря.

- Пока что он самый высокогорный барс из всех выпущенных на Центральном Кавказе. В Кабардино-Балкарии Лео предпочитает кабанов в качестве зимнего корма (добыл уже не менее 5 кабанов за месяц), - сообщают в Минприроды республики.

Самец Лео предпочитает кабанов в качестве зимнего корма. Фото: Минприроды Северной Осетии

А вот Лаура уже дважды наведывалась в соседний регион - в Кабардино-Балкарию.

- Первый раз она пересекла границу перед Новым годом, после чего вернулась в Осетию, а второй раз она ушла в Кабардино-Балкарию в конце января и до сих пор находится там, - рассказала старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Анна Ячменникова.

Специалисты пояснили, что самка Лаура прошла по тому же экологическому коридору для перехода из Осетии в Кабардино-Балкарию, что и самка Волна, которую выпустили в горы Осетии еще в 2018 году. Самки еще ни разу не пересекались. Лаура предпочитает охотиться на кабанов, енотовидных собак и диких кавказских лесных котов. Дикая кошка в основном исследует долины и склоны, а также держится максимально далеко от населенных пунктов – самка ни разу не подходила к ним ближе 3 км.

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