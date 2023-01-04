В Дагестане запечатлели редкого переднеазиатского леопарда

В Дагестане поделились снимками редкого переднеазиатского леопарда. В объектив фотоловушки попали и другие дикие звери. Фото: Минприроды РД

В Природном Парке «Хунзахский» в объектив фотоловушки попал редкий переднеазиатский леопард и другие дикие звери. Об этом рассказали в Минприроды Республики Дагестан.

Косуля Европейская. Фото: Минприроды РД

Во время обхода территории заповедника ведущий охотовед Гергебильского Межрайонного отдела «Дирекции Особо охраняемых природных территорий , охраны объектов животного мира и водных биоресурсов» Курамагомедов Гаджимурад осмотрел съемку со скрытой камеры. Фотоловушки специально установили в предполагаемых местах скопления животных. Как рассказал охотовед, в период с 1 января 2023 года по 4 января 2023 удалось запечатлеть редкие кадры из естественной жизни диких зверей.

Безоаровый козел. Фото: Минприроды РД

Так были сделаны отчетливые снимки переднеазиатского леопарда, предположительно самца. В ведомстве уточнили, что ранее им уже удавалось получить снимки этого хищника, но из-за того, что леопард пришел к месту фотоловушки в темное время суток, 100% идентифицировать особь не удавалось, кадры были плохого качества.

Рысь. Фото: Минприроды РД

По мнению сотрудников природного парка, обнаружение леопарда в Дагестане указывает на то, что в этих местах есть хорошая и разнообразная кормовая база с весьма благоприятными защитными функциями. Также в этих заповедных местах совсем нет людей.

Предположительно самец переднеазиатского леопарда. Фото: Минприроды РД

В Минприроде напомнили, что начиная с 2016 года по 2022 год в естественную среду обитания была выпущены несколько особей леопардов. Пять месяцев назад на волю в Северной Осетии были выпущены три леопарда - самки Хоста и Лаура и самец Лео. Хищники были рождены в неволе и перед тем как обрести полноценную свободу, к жизни в диких условиях их два года готовили эксперты из проекта «Возращение барсов в Осетию».

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