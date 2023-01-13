Леопард «с меткой из Сейлор Мун» замечен в горах Дагестана

Леопард с полумесяцем на лбу замечен в горах Дагестана. Фото: «Возвращение Барса в Осетию»

Кавказский барс снова забрел в дагестанский горы и попал в фотоловушки на радость ученым. В этот раз снимки получились максимально детализированными. Это позволило специалистам определить отличительные особенности именно этого переднеазиатского леопарда.

13 января инспекторы Природного парка «Хунзахский» в Дагестане вновь обнаружили на снимках зачастившего к ним зверя. Специалисты считают, что данная особь - это самец. Возможно тот самый кавказский барс, которого сфотографировали еще год назад, но в ночное время, поэтому 100% идентифицировать до недавнего времени никак не удавалось.

К слову, этот хищник не является выпускником Центра восстановления леопарда на Кавказе, которые были выпущены в горы Северной Осетии ранее. Дикая кошка на новых снимках - природный леопард. По версии специалистов, зверь забрел в леса Северного Кавказа с южной части ареала, возможно из Ирана через Азербайджан или Грузию.

Характерной отличительной особенностью этого хищника стал полумесяц на лбу. Необычное пятнышко кавказского барса напомнило редакции «КП-Северный Кавказ» персонажа из популярного японского анимэ «нулевых» - «Сейлор Мун». Белый кот с желтым полумесяцем был постоянным спутником Сейлор Венеры - Артемисом.

Необычное пятнышко на лбу напомнило журналистам «Комсомолки» персонажа из аниме сериала. Фото: «Возвращение Барса в Осетию»

Этот опознавательный знак кавказского барса в будущем позволит ученым в кратчайшие сроки идентифицировать данную особь.

- Запомните его, возможно, он и дальше будет радовать нас своим присутствием на российском Кавказе и новыми фотографиями, - призвали в социальных сетях проекта по восстановлению кавказских барсов в Осетии.

Ученые прокомментировали отличительный знак кавказского барса. Фото: «Возвращение Барса в Осетию»

Напомним, программа «Возвращение Барса в Осетию» реализуется при поддержке Всемирного фонда дикой природы в рамках мониторинга потенциальных местообитаний леопарда. К работе также привлечены сотрудники Минприроды России, специалисты Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF) и другие специалисты крупнейших центров в стране.

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