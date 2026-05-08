Водители Дагестана провели в Иране автошествие "Бессмертного полка". Фото: минтранс Дагестана

По всей России готовятся отметить День Победы. В городах и сёлах проходят памятные акции, парады, шествия «Бессмертного полка». Но в этом году акция прошла и далеко за пределами страны.

Впервые в истории Ирана в городе Астара состоялся автопробег «Бессмертного полка». Его провели дагестанские дальнобойщики, которые в настоящий момент находятся на территории республики. Водители пяти большегрузов проехали по иранским дорогам с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Фуры были украшены символикой Победы, а лозунги написаны как на русском языке, так и арабской вязью.

На фурах разместили портреты героев Великой Отечественной и символику Победы. Фото: минтранс Дагестана

Дагестан и Иран связывают давние и прочные экономические связи. Республика является ключевым логистическим узлом для российско-иранской торговли. Через международный транспортный коридор «Север - Юг» и порт Махачкалы в Россию поступают иранские товары - овощи, фрукты, чай и какао. Именно для перевозок по этому маршруту дагестанские водители на грузовиках регулярно бывают в Иране.

Видео: минтранс Дагестана Дагестанские дальнобойщики провели автошествие «Бессмертного полка» в Иране

«КП-Северный Кавказ» ранее писала, что после начала войны на Ближнем Востоке около 1500 российский фур застряли на границе Азербайджана и Ирана, из них большое количество - дагестанских. Водители столкнулись с нехваткой топлива и порчей продуктов. Ежедневные убытки каждого грузовика от простоя доходили до 500 долларов. Тогда кризисную ситуацию помогла разрешить вмешательство Владимира Путина. Президент дал соответствующие поручения и движение через пограничный пункт на ирано-азербайджанской границе открылось, начался пропуск скопившегося транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин помог разблокировать дагестанские фуры на границе Ирана и Азербайджана

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru