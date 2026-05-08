Майские грозы и жара до +29: какой будет погода на Ставрополье в праздничные выходные

В Ставропольский край после затяжных холодов наконец пришло весеннее тепло. В праздничные выходные температура воздуха в регионе поднимется до +29 градусов – настоящая жара. Местами синоптики все же обещают дожди, но, судя по прогнозу, они будут небольшие и кратковременные.

В пятницу, 8 числа, в некоторых районах ожидаются майские грозы. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 18 м/с. Столбики термометра при этом покажут комфортные +19…+24 градуса. В столице региона – +19…+21 градус и кратковременный дождь.

В День Великой Победы, 9 мая, утром обещают небольшие осадки, а вот в течение дня будет солнечно и тепло. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, а днем – +23…+28 градусов. Ветер наконец успокоится – его скорость составит всего 5-10 м/с. В Ставрополе ночью – +10…+12, а днем – +23…+25 и без дождя.

В воскресенье, 10 мая, в регион придет жара. Как обещают специалисты краевого гидрометцентра, ночью столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов, а днем поднимутся до +29 градусов. В течение суток будет солнечно и безветренно. Идеальная погода для семейных прогулок на природе. В краевой столице тоже будет тепло – до +27 градусов днем.

А вот в понедельник в регион, увы, вернутся дожди. Но есть и хорошие новости – столбики термометров при этом будут держаться высоко, и скорость ветра составит всего 3 м/с. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Погода». Осадки обещают в течение всей следующей недели.

Напомним, в День Победы в Ставрополе пройдет праздничный парад. В этом году шествие будет без колонны военной техники. Начало запланировано на 10 часов утра. После ставропольцы вместе с фотографиями своих героев Великой Отечественной войны пройдут в Бессмертном полку.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru