Парад Победы в Ставрополе пройдет без прохождения колонны военной техники

Парад Победы в Ставрополе пройдет без военной техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе парад Победы 9 мая пройдет без участия колонны военной техники. По словам губернатора Владимира Владимирова, это необходимая мера, «продиктованная текущей обстановкой». Сам парад при этом проведут с участием военнослужащих, силовых ведомств и казаков.

«После парада в Ставрополе на площадь будет вынесена масштабная копия Знамени Победы. Состоится также традиционное шествие в рамках народной акции "Бессмертный полк". В Ставрополе прозвучит тысячеголосый хор. В центре города будут работать выставки вооружения и техники, полевая кухня. Запланирована вечерняя культурная программа», – пишет Владимиров в соцсетях.

Праздничные мероприятия к 9 мая подготовили во всех округах Ставропольского края. При этом особенно власти уделяют внимание безопасности во время праздника. Также не первый год подряд День Победы пройдет в регионе без запуска салютов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru