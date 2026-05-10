Общество10 мая 2026 6:00

Каждый второй против: ставропольцы высказались об объединении майских праздников

Наталья АЛЕКСАНДРОВА
«Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха». Такая инициатива прозвучала в Общественной палате РФ.

Как ни странно, но согласно опросу одного из сервисов по поиску работы, у жителей Ставропольского края идея не нашла поддержки. «Это скажется на зарплате», «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять» – большинство опрошенных (53%) высказались против. Поддержали лишь 32% ставропольцев, мотивируя тем, что «погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе».

Кстати, мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее – инициативу одобряют 38%, а вот среди женщин – лишь 26%.

Интересно, что молодые люди до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково, а вот среди ставропольцев 35-45 лет сторонников меньше.

Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, «за» высказались 43%, а среди обладателей высшего – только 28%.

С ростом доходов растет и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч – уже 42%.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минтруд опубликовал проект производственного календаря на 2027 год.

Отдыхать будем:

- с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

- с 21 по 23 февраля;

- с 6 по 8 марта;

- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

- с 12 по 14 июня;

- с 4 по 7 ноября;

- 31 декабря 2027 года.

Но и это еще не все. Напомним, Радоница на Ставрополье – выходной день. В 2027 году православный праздник выпадает на 11 мая, вторник. Так что ставропольцам повезло: к праздничным Дням Победы добавится еще одни выходной – День поминовения усопших. Отдых продлится четыре дня подряд.

