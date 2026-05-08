Продал машину ради дочери: семейными секретами поделилась мать пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой

Родители Анны Цомартовой опубликовали трогательное сообщение. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Семья пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой опубликовала трогательное письмо дочери. Третий год по всему миру продолжают искать исчезнувшую при загадочных обстоятельствах студентку юридического факультета из Ростова-на-Дону. Ее следы обрываются на набережной Каспийского моря, а похожие как две капли воды девушки мелькают в странах Ближнего Востока.

Родители уверены – дочь осталась в живых и сейчас где-то скрывается или не может вернуться. Потому они не раз обращались к пропавшей Анне в надежде, что она прочтет. Одно из таких душещипательных писем мать пропавшей девушки Диана опубликовала в своих соцсетях – она рассказала историю, которая произошла с ее супругом Николаем:

«Сегодня на работе начальник сказал ему, что видел в магазине неподалеку девочку, очень похожую на тебя. Полный надежды, что это ты, он тут же побежал туда. Но, к сожалению, это снова было не так. Он не может жить без тебя».

Диана рассказала, что Анна всегда была «папиной дочкой». Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Диана вспомнила, как отец ухаживал за своей старшей дочерью в младенчестве и как поддерживал ее обучение во взрослом возрасте. Она рассказала что, Николай продал свою машину, чтобы снять девушке квартиру в Ростове-на-Дону – все, чтобы она могла спокойно подготовиться к экзаменам. Диана сказала, что хоть отец этого и не показывает, он скучает по дочери и ждет ее возвращения.

«Я скажу тебе то, что он, возможно, не может сказать сам: “Я люблю тебя, Анна. Я скучаю. Для моего счастья нужна только ты. Мне уже не важна причина твоего отсутствия. Мне важно только одно – чтобы ты вернулась”».

Напомним, ранее родители пропавшей девушки устроили трогательную акцию в день ее рождения. В апреле Анне исполнилось 24 года – в честь этого они запустили в небо десятки светящихся воздушных шаров. Тем временем поиски Анны продолжаются на международном уровне – она объявлена в розыск по всему миру, а следователи ломают голову над ответом Министерства юстиции ОАЭ, в котором говорится, что заданный Дианой вопрос находится в компетенции иранских властей.

