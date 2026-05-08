5 миллионов на новый дом и миллион вдовцу: сенатор Керимов помог семье женщины, погибшей под лавиной в Дагестане

Рамазан Алиев рассказал подробности дня, когда сошла лавина. Фото: соцсети Хизри Абакарова

Депутат Госдумы Хизри Абакаров посетил село Шаитли Цунтинского района - один из населённых пунктов, пострадавших от стихии. Напомним, в конце марта - начале апреля, Дагестан пережил две волны разрушительных паводков из-за аномальных ливней. На равнине затопило сёла и города, в горных районах сошли оползни и лавины. В Шаитли под массой снега оказались погребены несколько домов.

Местные жители рассказали, как все было. В тот страшный день мальчик Шамиль услышал шум и босиком побежал оповещать людей. Один из местных жителей Рамазан Алиев проснулся, разбудил жену и детей. Было темно. Поняв, что это лавина, он вытолкнул в окно одного сына, сам с грудным ребёнком выбежал на улицу. В доме остались жена и семилетний ребёнок. Их накрыла снежная масса.

Соседи и спасатели вручную разбирали снег и обломки. Найденных пострадавших срочно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Женщина не выжила.

Фото: соцсети

«От имени моего друга, сенатора Сулеймана Керимова, и нашего земляка Магомеда Вечедова выразил соболезнования семье Рамазана Алиева в связи с тяжёлой утратой - гибелью жены и матери троих детей в результате снежной лавины, полностью разрушившей их дом», - написал Абакаров в соцсетях.

Рамазану перечислят 5 миллионов рублей на строительство нового дома и 1 миллион рублей в связи с утратой супруги. Также 5 миллионов рублей выделят для малоимущих и многодетных жителей села. Ещё 1 миллион рублей, по просьбе активиста села, направят на покупку экскаватора.

Абакаров также сообщил, что для детей в селе установят мини-футбольное поле. По другим обращениям жителей депутат пообещал направить соответствующие запросы для решения их проблем.

danil.yurkov@phkp.ru