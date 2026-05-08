Дерутся насмерть из-за горсти «сушки»: заводчица во Владикавказе устроила для собак настоящий концлагерь

Собаки годами жили в ужасных условиях.

Во Владикавказе волонтёры спасли 13 собак и щенков, которых заводчица годами держала в нечеловеческих условиях. Пожилая женщина занималась разведением породистых щенков, но животные содержались в частном доме без доступа к чистоте, воде и нормальному питанию.

Всё вскрылось после того, как одна из собак напала на хозяйку. Люди, приехавшие к женщине по делам, стали свидетелями происшествия, отогнали животное и вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали.

Приехавших волонтеров ждала шокирующая картина. Они обнаружили 13 собак в крайне тяжёлом состоянии: животные сидели в клетках без еды и воды, были истощены, больны и покалечены.

«Возьмите деревенский туалет и поделите его пополам перегородкой: животные сидели в таких коморках, прикованные цепями, в собственных экскрементах, которые разъедали тело. У них не было шанса лечь в чистоте. Они не ели неделями», - рассказала в соцсетях волонтёр Марина Плиева. По словам соседей, женщина брала у них хлеб и кормила им животных.

Волонтёры лечат собак и ищут им новый дом.

Часть собак волонтёры уже разобрали, их будут лечить и искать им новых хозяев. На месте остались метисы кане-корсо и алано, у которых проблемы с глазами, а также метис лабрадора (девочка). Им срочно требуются кураторы. Волонтёры приезжают кормить животных и убирать за ними.

В отношении владелицы готовится обращение в суд по статье о жестоком обращении с животными.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru