Производится проливка конструкций, чтобы локализовать огонь.

Крупное возгорание произошло 10 мая на знаменитом рынке «Лира», расположенном в Предгорном округе в районе Пятигорска.

«Происходит горение павильонов рынка предварительно на площади 1100 квадратов. Есть угроза распространения», - сообщили специалисты МЧС России по Ставропольскому краю.

К тушению крупного пожара привлечены 55 специалистов чрезвычайного ведомства и 13 единиц техники.

На месте работают более 50 пожарных.

«Несмотря на то, что это территория Предгорного района, наши пожарные принимают участие в ликвидации возгорания. Коллеги из МЧС обратились с просьбой направить водовозки нашего Водоканала и муниципального предприятия «САХ», - написал в соцсетях глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

На Ставрополье на рынке «Лира» произошел крупный пожар площадью более 1000 кв. м

Как рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко, огнем охвачено около 100 контейнеров. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

По данным на 15:00 мск производится проливка конструкций, чтобы локализовать огонь и не допустить дальнейшее распространение пламени.

Огнем повреждено около 100 павильонов.

По факту пожара ставропольской краевой прокуратурой края организована проверка. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru