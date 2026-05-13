В Дагестане начался сезон цветения маков.

В Дагестане официально стартовал туристический сезон. И восторг гостей республики вызывает вовсе не суровый величественный Кавказ. Весна раскрасила степи и предгорья в огненно-красный цвет. В конце апреля здесь начинают распускаться маки, а к первой половине мая их полыхающие поля достигают пика своей красоты.

Главная прелесть в том, что увидеть цветущие маки можно в самых разных уголках. У побережья и в низинах цветы раскрываются раньше, а в горных районах сезон легко растягивается почти до конца месяца. Как говорят местные гиды, маки в Дагестане - это такая же визитная карточка весны, как цветущие сады в Японии, только с кавказским размахом.

Туристы едут в степи Дагестана увидеть цветущие маки

Специалисты республиканского министерства туризма составили настоящий навигатор для охотников за впечатлениями.

Где искать маки в Дагестане этой весной:

Кумторкалинский район (43.07392° N, 47.16275° E);

Табасаранский район (41.959656, 48.073082);

Кизилюртовский район, село Стальское (43.1108° N, 46.5805° E);

Карабудахкентский район, село Гурбуки;

возле дюны Сарыкум (43.0105° N, 47.2297° E);

возле села Новая Урада (43.0888733, 47.1126208);

окрестности Учкента;

по дороге в Дербент, рядом с селом Новые Викри;

за Буйнакском, по пути к Гимринскому тоннелю.

Рвать нежные цветы не стоит, маки вянут мгновенно.

Но есть одно важное правило, о котором предупреждают каждого гостя. Рвать маки бесполезно, они вянут в считанные минуты. Настоящая ценность в другом: увозить с собой яркие воспоминания и фотографии, на которых кажется, будто земля вдруг решила вспыхнуть огненным закатом прямо днём.

