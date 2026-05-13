Ставрополье уже в четвертый раз примет «Школьную весну»

Ставрополь вновь принимает проект-фестиваль «Российская школьная весна» – одно из самых масштабных творческих событий для молодежи в возрасте от 12 до 18 лет со всей страны. Ежегодно приятным бонусом для участников и зрителей становятся бесплатные концерты звезд. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, кто зажжет в краевой столице в ближайшие дни.

Первая партия ярких выступлений запланирована на 15 мая. В этот день состоится церемония открытия «Школьной весны». Посмотреть прямую онлайн-трансляцию можно будет на сайте STAV.KP.RU.

«Ждем всех на площади Ленина. Будет громко, красиво и по-весеннему! Выступят резиденты арт-кластера "Таврида", участники поддержанных президентским фондом культурных инициатив проектов и другие творческие коллективы. Старт финала нашего проекта сделают легендарным известные артисты», – рассказали организаторы фестиваля.

На сцену выйдут:

L'One

L’One (Леван Горозия) называют первым рэпером России, который расширил рамки хип-хопа до джаза, выпустил альбом на всех континентах планеты и заставил страну танцевать локтями (отсыл к тексту одного из его главных хитов – прим.). Треки музыканта полны юмора и танцевальных битов. Но есть в его творчестве и композиции в других жанрах, затрагивающие серьезные темы.

MONA

MONA (Дарья Кустовская) выросла в семье радиоведущей и диджея, поэтому с самых разных лет она впитывала музыку самых разных жанров. Начать сольную карьеру девушка решилась не сразу, сначала она участвовала в написании хитов для таких исполнителей, как Zivert, Мот, Elman, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Дава. В своем творчестве MONA не ограничивается рамками одного стиля, она играет на широком музыкальном поле, и каждый ее трек – это отдельная история.

NANSI & SIDOROV (Анастасия Белявская и Олег Сидоров)

NANSI & SIDOROV – яркий творческий и семейный тандем. Олег Сидоров закончил Гнесинку, пробовал свои силы в «Голосе», там же (и даже у того же наставника) участвовала и Анастасия Белявская. Позже в качестве дуэта они выступали в других телепроектах, взрывали соцсети каверами и мэшапами, но в 2021 году к радости поклонников стали записывать треки собственного сочинения.

Кто из звезд выступит в другие дни «Школьной весны», организаторы пока держат в секрете.

Важно!

Во время фестиваля в Ставрополе ограничат движение. Подробная схема перекрытия появится позже.