Хотел помочь бабушке, а попал на кирпичный завод: россиянина вызволили из трудового рабства в Дагестане

Вместо работы на пастбище мужчина попал в рабство на кирпичный завод.

Эта история начинается с любви. Алексей Ткачев (имя изменено – ред.) жил в Красноярске с бабушкой. Старался быть ей опорой: помогал финансово, поддерживал, был рядом. Но с работой в родном городе всё шло как-то не так. Мечтая заработать честным трудом, он решился на крайний шаг: уехал из дома в огромную, незнакомую Москву.

На Киевском вокзале, где тысячи судеб пересекаются случайно, к нему подошли люди. Предложили пасти скот в Дагестане. Алексей , в надежде на твёрдый заработок и возможность отправить бабушке деньги, согласился. Но вместо зелёных пастбищ его привезли на кирпичный завод в городе Каспийске.

«По словам уже второго освобожденного, это единственный сохранившийся там кирпичный завод, остальные закрыли. Алексей рассказал, что там у него забрали телефон и паспорт, за работу не платили, требовали отработать долг, который появился, как только он приехал», - рассказали общественникам из движения «Альтернатива», которое занимается проблемами рабства.

И это место стало для него настоящей тюрьмой. Сразу по приезде у мужчины забрали телефон и паспорт. За работу не платили. Более того, требовали отработать долг, который возник в ту же минуту, как он переступил порог. Но Алексей не сломался. Через месяц он сумел сбежать и на попутках добрался до Краснодарского края. Казалось бы, самое страшное позади.

Мужчине повезло, ему удалось вырваться из рабства.

Однако судьба приготовила новое испытание. Оставшись без документов, без денег, без связи, мужчина согласился поработать в местном частном хозяйстве. Ему нужны были деньги хотя бы на билет домой. Но и там всё повторилось: работа без оплаты, запрет уходить. Однажды он попытался сбежать, его догнали и вернули. Правда, появилась странная «привилегия»: ему дали телефон, чтобы быть на связи с хозяином. И это спасло Алексея.

Спустя два месяца каторжного труда он всё-таки нашёл момент и смог написать бабушке. Сообщил, где находится. И тогда случилось чудо, на которое он уже перестал надеяться: ему помогли.

«В итоге, мужчину забрали. Сотрудники полиции помогли оперативно сделать для него временный документ, по которому мы организовали его возвращение домой. Конечно, желание заработать и помочь семье это всегда похвально. Но очень важно при этом не пренебрегать правилами безопасности. А при необходимости обращаться за помощью!», - рассказали волонтеры «Альтернативы».

