«Боди пришёл в негодность, а кот еле дышал»: в Ингушетии женщина спасла кота от удушения одеждой для животных

Выпускать питомцев на улицу одетыми - плохая идея. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии местная жительница поделилась в соцсетях историей, которая сначала вызвала улыбку, а потом - тревогу и вопросы ко всем любящим хозяевам животных.

Женщина услышала на заднем дворе шумную кошачью драку. Выглянула и увидела своего кота, схватившегося с чужаком. Пришлый кот сразу привлёк внимание: очень ухоженный, породистый, а главное одетый – на нем было трикотажный костюмчик-боди.

«Смешно только в первые секунды, дальше грустно», - пишет женщина.

По её словам, бедный кот в этой нелепой одежде зацепился за сетку и не мог защитить себя. Костюмчик, который, вероятно, стоил денег и надевался с любовью, пришёл в полную негодность прямо в ходе уличной разборки.

Женщина еле отогнала своего кота и ждала, когда гость убежит. Но тот не торопился. Когда она подошла ближе, то увидела страшное: лапа животного пролезла через горловину, ворот боди натянулся, а кот задыхался и хрипел.

Модный боди превратился в тряпку. Фото: соцсети The Magas Times

Боясь, что перепуганное животное поцарапает её, женщина всё же сумела снять с него злосчастный наряд.

«В итоге кот ушёл, а боди осталось у меня», - делится она.

Ситуация, описанная в Ингушетии, - не единичный курьёз, а реальная опасность, о которой редко задумываются владельцы животных на самовыгуле. Если питомец ходит сам по себе, то он должен иметь возможность полноценно защищаться, убегать, лазать по деревьям. В этом случае любая одежда может зацепиться за ветку, сетку-рабицу или арматуру. А в критической ситуации (драка, собака, машина) становится удавкой или капканом.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru