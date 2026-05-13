«Услышал крики и прыгнул»: предприниматель во Владикавказе спас тонущего подростка

Во Владикавказе обычный рабочий день превратился в спасение человеческой жизни. Главным героем оказался не профессиональный спасатель, а предприниматель.

На Водной станции, популярном городском месте отдыха, купалась компания подростков. В какой-то момент один из них, 15-летний парень, начал тонуть. Друзья попытались помочь сами, но у них ничего не получалось, мальчик уходил под воду.

Крики о помощи услышал владелец местной блинной. Он не раздумывал ни секунды: бросился к воде и прыгнул. В тот самый момент подросток уже почти скрылся под поверхностью.

Предприниматель вытащил парня на берег. А потом объяснил своё решение просто: «Услышал крики, понял, что случилась беда, и сделал то, что считал нужным». Никакого пафоса - просто человеческий поступок.

Спасателей на Водной в тот момент не было. И не потому, что они прогуляли смену, а потому что купальный сезон во Владикавказе официально ещё не открыт. Это значит, что место для купания никто не оборудовал, дежурить там пока некому, и вся ответственность легла на случайных прохожих. И на одного неравнодушного человека.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru