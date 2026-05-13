«Вброс или случайность?»: родители пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой нашли нового подозреваемого

Семья пропавшей девушки указывают на конкретного человека. Фото: t.me/ANNATSOMARTOVA22

Стали известны новые детали таинственного исчезновения Анны Цомартовой. Родители пропавшей в Дагестане студентки назвали возможных причастных. Они считают, что разгадку можно найти, если вернуться на два года назад, к первым дням поисков Ани.

Мать Анны напомнила, что 16 февраля 2024 года, на шестой день пропажи девушки, распространяли голосовое сообщение. В нем некий председатель управляющей компании предупреждал жителей жилого комплекса, что в их дворе видели девушку, похожую на пропавшую. Мол, она была в невменяемом состоянии и пыталась вызвать такси во Владикавказ.

Правда, этому быстро нашлось опровержение. Сотрудники уголовного розыска установили водителя такси, при допросе которого оказалось, что и адрес был не тот, и с клиентом он общался только сообщениями. Более того – никакие сотрудники полиции не просили людей распространять информацию об испуганной дезориентированной девушке.

Вспоминая это, родители пропавшей Анны сделали выбор, что эта информация была вброшена не просто так:

«Спустя два года мы узнали, что к данному жилому комплексу имеет непосредственное отношение один из работников санатория. Это просто случайность или это осознанная манипуляция с целью отвлечения внимания от санатория?».

Речь идет о ведомственном санатории на берегу Каспийского моря. По словам родителей Анны, именно с пирса на его территории в тот день пропала девушка. Что стало с ней дальше – загадка, которую по сей день пытаются разгадать следователи.

