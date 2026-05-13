В объектив камеры попали золотистые щурки. Фото: стоп-кадр видео соцсетей Эльдара Вагабова

В Дагестане сняли одних из самых ярких птиц Европы. Золотистая щурка – удивительные птички с красочным оперением. Оно сочетает в себе каштаново-рыжий, ярко-желтый и бирюзово-голубой цвета с металлическим блеском. Снявший видео блогер признал, что мог бы назвать их одними из красивейших пернатых.

Целая стайка щурок собралась вблизи дагестанского села Дарада Гергебильского района. Они попали в объектив местного блогера как раз во время обеда – этих птичек в народе называют пчелоедками. Они ловят жалящих насекомых вроде пчел, ос и шмелей, а потом ударяют клювом о твердую поверхность, чтобы нейтрализовать яд. При этом щурки закрывают глаза – чтобы не брызнул яд.

Видео: соцсети Эльдара Вагабова В Дагестане сняли семейство одних из самых ярких птиц Европы

«Каждый мой выезд на съемку птиц – это открытие. За день стабильно две-три птицы вижу, которых прежде никогда не видел», – удивился блогер.

Кажется, удивительный окрас золотистых щурок органичнее смотрелся бы где-то в тропических лесах. И действительно – она зимует в тропической Африке или Индии, а весной прилетает в Россию, чтобы строить гнезда. Несмотря на то, что птицы обитают во многих регионах страны, поймать их на фото крайне сложно даже по одиночке, а снять целое семейство – большая удача.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru