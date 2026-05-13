Убил, лишь бы не вышла замуж: житель Осетии расправился с женой и падчерицей, пожалел только сына с ДЦП

Во время очередного скандала мужчина схватился за нож

59-летнему жителю Владикавказа все-таки пришлось ответить за убийство 44-летней супруги, 23-летней падчерицы и нападение на ее 15-летнюю сестру – после расправы он хотел свести счеты с жизнью, но попытка оказалась неудачной. Так мужчина оказался на скамье подсудимых.

Трагедия произошла в июле 2025 года. Проблемы в семье начались задолго до того рокового дня. Как установило следствие, на протяжении года мужчина терроризировал близких. Его ужасно раздражало, что основная часть долей в общем жилье принадлежала жене и ее дочкам от первого брака. А тут еще старшая падчерица собралась замуж. Во время очередного скандала ее отчим схватился за нож. Единственный, кого он пощадил – его 9-летний сын с ДЦП от других отношений. Младшая падчерица чудом выжила, ее успели доставить в больницу.

Мужчину признали виновным по всем эпизодам.

Было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: «Угроза убийством», «Покушение на убийство» и «Убийство двух или более лиц». Верховный суд Северной Осетии признал обвиняемого виновным по всем эпизодам.

Как уточнили в прокуратуре республики, мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима с двухлетним ограничением свободы.

