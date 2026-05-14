Щенок запутался в можжевельнике и громко скулил. Фото: предоставлено Ириной Газарян

Пес Ленин встревожил весь коллектив Ставропольской краевой думы. Целая толпа пыталась спасти щенка, но так и не смогла. Историю пушистого крепыша корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказала руководитель приюта для животных «Ковчег» Ирина Газарян.

Дело было ранним утром на площади Ленина, у здания думы Ставрополья. В то утро депутатам не давал работать пронзительный визг щенка. Взявшийся из ниоткуда пес застрял в раскидистых лапах можжевельника и «визжал дурным голосом».

Таким был Ленин, когда его отловили. Фото: предоставлено Ириной Газарян

Работать в таких условиях невозможно, да и не солидно – все-таки пес застрял прямо у входа в здание. Сначала животинку попытались вызволить охранники. По мере того, как подтягивались на работу остальные работники, кто-то из толпы предпринимал попытку помочь собаке. Пес приостановил работу всего коллектива думы. Около часа до него пытались добраться, но никто так и не смог. Пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники МЧС тоже не с первого раза смогли добраться до пса. Пришлось распиливать ветви, чтобы вызволить несчастного. А когда вытащили, встал вопрос: куда же девать бедолагу?

Пса назвали Лениным – в честь площади, на которой его нашли. Забрать к себе его депутаты не могли, но и отпускать на улицу было бы некрасиво. Тогда вспомнили про «Ковчег».

Первое время работники думы помогали оплатить все необходимые процедуры: ему нужно было сделать список необходимых прививок и провести кастрацию. С тех пор прошло полтора года, но пес так и не смог найти дом:

Щенок вырос в игривого и воспитанного пса. Фото: предоставлено Ириной Газарян

«Хороший, активный веселый – но немного осторожный, не очень контактный. Кастрирован, обработан, привит. Жаль, что здоровый пес сидит в вольере просто так. Поэтому мы очень хотим всем найти хороших хозяев. Приходите знакомиться – он готов рассмотреть заявки на трудоустройство в вашем дворе».

Пса с радостью отдадут в хорошие руки. Желающие познакомиться с Лениным могут позвонить по номерам: 8 906 492 77 77 – Кристина, +7 905 468 91 03 – Наталья.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru