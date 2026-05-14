«Постоянно плачет и зовет маму»: отец лишившейся в детском саду пальца девочки рассказал о ее состоянии

Воспитатели засунули кусок конечности под стопу, надели на малышку колготки и отправили домой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале произошел резонансный, не поддающийся никаким логическим объяснениям случай: трехлетняя девочка лишилась пальца в детском саду. А воспитатели вместо того, чтобы помочь ребенку, вызвать скорую, сообщить о травме родителям, решили промолчать. Просто засунули кусок конечности под стопу, надели на малышку колготки и отправили домой.

Случившееся всполошило весь Дагестан. Многие до сих пор не верят, что такое вообще возможно. Люди негодуют и требуют наказать нерадивых педагогов. Следователи уже возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» и «Халатность», прокуратура проводит проверки, а девочка приходит в себя после всего пережитого. Ее отец пообщался с журналистами РЕН ТВ и рассказал о состоянии дочери:

«Палец спасти не удалось. Персонал садика нам просто не предоставил такой возможности. В больнице констатировали, что палец умертвился около двух часов назад. Воспитатели просто положили его в колготку в районе стопы. Его моя мама обнаружила. Когда она снимала одежду, палец выпал в руку.

Моя дочь сейчас постоянно плачет, зовет маму, не может прийти в себя и не подпускает к себе никого из взрослых, кроме мамы».

Отец пострадавшей девочки надеется, что справедливость восторжествует и семья узнает, что именно произошло в тот злополучный день 8 мая.

Сейчас в сети ходит много предположений, как именно ребенок лишился пальца.

Сейчас в сети ходит много предположений, как именно ребенок лишился пальца. Кто-то пишет, что воспитатели могли сами отрезать часть конечности. Якобы сначала мизинец прищемило дверью, он начал отрываться, а персонал его дорезал и обезболил. Также озвучивалась версия, что в здании в те дни шел ремонт и ребенок мог получить травму там. Но следственные органы пока ни одной позиции не подтвердили. Расследование идет.

Тем временем во всех дошкольных учреждениях Махачкалы с 14 мая начнут проводить внеплановые проверки. Как сообщили в администрации города, специалисты будут оценивать не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям и умение работать в стрессовых ситуациях:

«Случившееся недопустимо. Это удар по доверию родителей, по репутации всей системы образования и по самой сути профессии педагога. Мы запускаем анонимную почту доверия для родителей и сотрудников. Если кто-то увидит грубость, агрессию или жестокое отношение к детям – мы должны узнавать об этом сразу. Номер для связи: 8(872) 267-25-63».

Напомним, воспитателей и заведующую, которые отправили девочку без пальца домой, задержали. Двоих посадили в СИЗО, мера пресечения для третьей пока не выбрана.

