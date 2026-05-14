Ставропольский волонтер поехала на помощь животным в Туапсе. Фото: предоставлено «КП»

Последствия разлива нефтепродуктов в Туапсе продолжают ликвидировать. В море заметили черное пятно, загрязнена оказалась и речка. На месте работают спасатели – собирают почву и камни в мазуте в мешки. Впоследствии их увезут и уничтожат.

Пострадала не только флора, но и фауна. «Черный дождь» покрыл машины, улицы и, конечно, навредил животным. Наученные горьким опытом Анапы зооволонтеры быстро развернули штаб и стали собирать пострадавших зверей.

Пожар на морском терминале в Туапсе вызвал «чёрный дождь». Местные жители делятся кадрами с покрытыми чёрными каплями машинами и улицами Последствия нефтяного дождя в Туапсе сняли на видео

Один из штабов появился в селе Шепси под Туапсе. Туда на несколько дней приехала член Ассоциации волонтеров Ставропольского края в сфере защиты животных «Верный друг» Елизавета Мазуренко.

Елизавета смогла поехать всего на несколько дней. Фото: предоставлено «КП»

«Я отвечала за лазарет, где были животные, пострадавшие после отравления мазута. Мы капали, делали уколы, кормили, делали всевозможные манипуляции для котов конкретно. В лазарете мы делали это два раза в день», – говорит волонтер.

Те же действия вместе с ветеринарами приехавшие на помощь волонтеры проводили с остальными животными. Пострадали птицы, собаки, кошки. Елизавета приехала в Шепси до майских праздников, и спустя полмесяца после ЧП в штабе находилось больше сотни пострадавших зверей.

Волонтеры собирались из разных регионов России. Опыт Анапы, хоть и горький, научил быстро организовывать помощь животным. Цель добровольцы поставили непростую. Надо не только отмыть бездомышей, но и вылечить, а потом еще пристроить.

Такая ситуация была в Анапе в 2024 году. Фото: предоставлено «КП»

«Кормят, поят, лечат, выгуливают, капают, проводят время как-то. Многим животным нужно нужно время, внимание, чтобы они как-то более-менее социализировались, так как многие очень напуганы».

Приехавшие на помощь животным волонтеры быстро поладили и нашли общий язык. Вместе следили и ухаживали за «постояльцами» и получают гуманитарную помощь. А ее, как оказалось, поступает много:

«Было много блогеров. Я прям была в шоке, на самом деле. Гуманитарной помощи очень много поступает. Каждый, кто заказывает что-то, какую-то помощь, все доходит до штаба. Все получают, фасуют».

Поэтому ни животные, ни сами волонтеры в Шепси не испытывают серьезной нехватки еды или лекарств. Да и самим добровольцам предоставили жилье. Не хватает только одного – свободных рук:

Животных очищают, лечат и ищут новый дом. Фото: социальные сети приюта «Шанс на жизнь Туапсе»

«Когда я уезжала, было более ста животных. Сейчас, думаю, больше. А вот волонтеров – 30, может быть, максимум. Есть те, которые ночуют, как я, и те, которые приезжают с разных городов, а потом уезжают обратно. Там постоянно требуются руки, нужны люди, которые будут помогать. Предполагаю, что я снова поеду туда со своей подругой-волонтером».

Принимают всех животных – не отказывают никому. По необходимости их отправляют в ветеринарную клинику или стригут налысо, чтобы убрать весь мазут с шерсти. Но не обошлось без погибших.

Пострадали и большие собаки, и маленькие котята. Фото: социальные сети Елизаветы Мазуренко

Елизавета говорит как минимум о трех собаках, умерших во время ее поездки. Причиной стала серьезная интоксикация. И хотя это не идет в один ряд с тем, что происходило в Анапе в 2024 году, помощь все равно нужна.

Рук серьезно не хватает. Фото: предоставлено «КП»

«Хочу призвать всех, у кого есть возможность помочь, привезти гуманитарную помощь, помочь волонтерам, оказать поддержку штабу. Это будет невероятный вклад и помощь для животных. Каждый день поступают новые пострадавшие».

В приюте «Шанс на жизнь» тоже признают печальную ситуацию с волонтерами и просят о помощи. Рук не хватает ни на что. А надо убирать клетки, выгуливать их, разбирать гуманитарную помощь, общаться с пострадавшими животными и помогать с лечением.

Волонтеры просят о помощи. Фото: социальные сети приюта «Шанс на жизнь Туапсе»

«Мы умоляем о помощи. Нам нужны просто люди. Даже пара часов вашего времени – это чистая клетка для одного кота или счастливые 15 минут прогулки для одной собаки. Как помочь – позвоните на телефон горячей линии +79183242233, вам расскажут, куда ехать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели из Краснодара помогают ликвидировать разлив нефти в Туапсе

«Техника работает круглосуточно»: Что сейчас происходит на городском пляже Туапсе

«Чувствуешь пульсацию от этого запаха»: волонтер из Ставрополя рассказала, как с пляжей Анапы спасают животных

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru