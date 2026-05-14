Трагедия случилась днем 14 мая 2026 года на территории посадочной площадки «Русская». Фото: Южная транспортная прокуратура

Парашютист погиб во время спортивно-тренировочного прыжка в Шпаковском округе Ставропольского края. Трагедия случилась днем 14 мая 2026 года на территории посадочной площадки «Русская».

Как сообщает Западное МСУТ СК России, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при приземлении:

«Следователями СК России организован выезд на место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при приземлении. Фото: Южная транспортная прокуратура

Проверку также проводит Южная транспортная прокуратура.

Подобные трагические случаи на Ставрополье происходят не впервые. Горная местность часто привлекает сюда парашютистов со всей страны. Так, в 2023 году на горе Юца два пилота дельтаплана не справились с управлением и столкнулись в воздухе. От удара оба упали вниз и ударились о землю. Один из них погиб, а второму удалось спастись.

А в 2024 году в Предгорном округе три человека пострадали при жесткой посадке АН-2, в том числе командир воздушного судна. Все произошло возле Ессентуков. Причиной случившегося стала потеря мощности самолета.

danil.yurkov@phkp.ru