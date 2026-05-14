Парашютист погиб во время спортивно-тренировочного прыжка в Шпаковском округе Ставропольского края. Трагедия случилась днем 14 мая 2026 года на территории посадочной площадки «Русская».
Как сообщает Западное МСУТ СК России, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при приземлении:
«Следователями СК России организован выезд на место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».
Проверку также проводит Южная транспортная прокуратура.
Подобные трагические случаи на Ставрополье происходят не впервые. Горная местность часто привлекает сюда парашютистов со всей страны. Так, в 2023 году на горе Юца два пилота дельтаплана не справились с управлением и столкнулись в воздухе. От удара оба упали вниз и ударились о землю. Один из них погиб, а второму удалось спастись.
А в 2024 году в Предгорном округе три человека пострадали при жесткой посадке АН-2, в том числе командир воздушного судна. Все произошло возле Ессентуков. Причиной случившегося стала потеря мощности самолета.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru