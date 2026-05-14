Кран задел ЛЭП и получил разряд тысячи вольт: на стройке в Каспийске рабочий погиб от удара током

Во время монтажных работ автокран задел ЛЭП. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели строителя. Трагедия случилась 13 мая в Каспийске на улице Бекенезская.

Рабочие вели монтажные работы на стройке с помощью автомобильного крана. В какой-то момент водитель подвёл стрелу слишком близко к линии электропередач, которая находилась под высоким напряжением. Удар током пришёл мгновенно.

Один из рабочих погиб на месте. Второго с травмами увезли в больницу.

Следователи уже выяснили предварительную причину: скорее всего, на стройке нарушили технику безопасности. Плюс – плохо контролировали, как вообще ведутся работы. Кто именно виноват и почему кран оказался так близко к проводам, сейчас разбираются.

Якорь «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ “Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”», – рассказали в СУ СК России по Республике Дагестан.

Судебная практика по этой статье разная. Кому-то дают условный срок, кого-то штрафуют на сумму до 400 тысяч , а кого-то отправляют в колонию. Всё зависит от того, насколько серьёзными были нарушения и была ли у виноватого возможность их предотвратить. При этом наказание ждет не только того, кто непосредственно управлял краном. Под статью могут попасть и руководители, и прорабы, и те, кто отвечал за безопасность на объекте. Если выяснится, что начальник знал о нарушениях, но ничего не сделал, – ему тоже грозит срок.

На месте трагедии сейчас работают следователи. Выясняют все обстоятельства и ищут тех, кто должен был следить за безопасностью, но не досмотрел.

