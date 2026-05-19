На Ставрополье смягчили условия получения единого пособия для многодетных семей

Многодетные семьи Ставропольского края смогут получить единое пособие даже при небольшом превышении дохода. Новые изменения в федеральном законодательстве вступят в силу уже 22 мая 2026 года. Родителям не придется заново подавать заявления – решения пересмотрят автоматически.

Речь идет о семьях, где воспитываются трое и более детей. Теперь, если при продлении выплаты среднедушевой доход оказался выше установленного прожиточного минимума не более чем на 10%, пособие все равно смогут назначить. В Ставропольском крае этот порог составляет 1704,5 рубля.

Изменения коснутся отказов, вынесенных с января 2026 года. Если семья подходит под обновленные критерии, право на выплату пересмотрят автоматически – обращаться в ведомства или повторно подавать документы не потребуется. Информация о решении появится в личном кабинете на портале Госуслуг.

Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Сейчас это 8267 рублей на каждого ребенка, указанного в заявлении.

«Многодетным семьям, которые раньше не проходили по условиям назначения единого пособия из-за небольшого превышения дохода, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума (8267 рублей на каждого ребенка в заявлении)», – сообщили в отделении СФР по СК.

Новые правила распространяются на многодетные семьи, которые обращаются за продлением единого пособия в последний месяц действия прежней выплаты либо в течение трех месяцев после ее окончания. При этом воспользоваться механизмом пересмотра можно только один раз за весь период получения пособия.

Уточнить информацию жители региона могут по телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-1-00000-1 или в соцсетях ведомства.

