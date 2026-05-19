Две недели без горячей воды: список адресов в Промышленном и Октябрьском районах Ставрополя

С 25 мая по 7 июня в Промышленном и Октябрьском районах Ставрополя отключат горячую воду. Причина традиционная - плановый ремонт котельных и теплосетей перед следующим отопительным сезоном.
Под отключение попадают десятки домов, несколько улиц, а также поликлиника №5.
Вот адреса, где не будет горячей воды с 25 мая 2026 года:
- ул. Южный обход, 53Г, с 55 по 55/14, 55Г, 55Д, а также KFC (авто);
- ул. Фроленко, дома с 2 по 24а;
- ул. Серова, чётные номера 2–10, а также 7, 9, 9а, 9/1, 9/2;
- проезд Степной, 3а;
- ул. Тельмана, 234/1, 236, 238, 238/1;
- ул. Доваторцев - нечётные дома с 9 по 31/2, а также чётные 30б, 32а, 32б, 34, 34А;
- ул. Шпаковская, 109–111;
- ул. Трунова, 103, 134, 136;
- ул. Пригородная, 56, 70;
- поликлиника №5.
Важный момент для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и владельцев ведомственных домов и детских садов: поставщик ресурса напоминает, что перед отключением нужно самим перекрыть внутридомовые системы отопления. А если запорная арматура старая и не держит - поставить заглушки на трубах. Иначе при гидравлических испытаниях может прорвать.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru