Две недели без горячей воды: список адресов в Промышленном и Октябрьском районах Ставрополя

С 25 мая по 7 июня в Промышленном и Октябрьском районах Ставрополя отключат горячую воду. Причина традиционная - плановый ремонт котельных и теплосетей перед следующим отопительным сезоном.

Под отключение попадают десятки домов, несколько улиц, а также поликлиника №5.

Вот адреса, где не будет горячей воды с 25 мая 2026 года:

- ул. Южный обход, 53Г, с 55 по 55/14, 55Г, 55Д, а также KFC (авто);

- ул. Фроленко, дома с 2 по 24а;

- ул. Серова, чётные номера 2–10, а также 7, 9, 9а, 9/1, 9/2;

- проезд Степной, 3а;

- ул. Тельмана, 234/1, 236, 238, 238/1;

- ул. Доваторцев - нечётные дома с 9 по 31/2, а также чётные 30б, 32а, 32б, 34, 34А;

- ул. Шпаковская, 109–111;

- ул. Трунова, 103, 134, 136;

- ул. Пригородная, 56, 70;

- поликлиника №5.

Важный момент для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и владельцев ведомственных домов и детских садов: поставщик ресурса напоминает, что перед отключением нужно самим перекрыть внутридомовые системы отопления. А если запорная арматура старая и не держит - поставить заглушки на трубах. Иначе при гидравлических испытаниях может прорвать.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru