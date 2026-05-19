«В Туапсе детей посылать не будем»: глава Северной Осетии вычеркнул черноморский курорт из списка мест для детского отдыха

В Северной Осетии детей отправят на отдых в лагеря на КМВ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии лета Северная Осетия готовится отправить на отдых больше 23 тысяч детей. Часть из них планировали увезти на Чёрное море, в том числе в детские лагеря в Туапсе. Но теперь эти планы меняются.

На аппаратном совещании глава республики дал чёткое поручение: в Туапсе детей не отправлять. Причина - недавние пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Сергей Меняйло поручил найти для школьников другие лагеря, так как экология на черноморском курорте до сих пор не пришла в норму после апрельских атак беспилотников.

«В такие места, как Туапсе, давайте детей посылать не будем, после НПЗ и так далее. Либо другие лагеря, либо пришкольные», - цитируют Меняйло местные телеграм-каналы.

Решение, по словам главы, продиктовано соображениями безопасности. Кстати, аналогичный шаг уже сделали в Мурманской области.

Прибрежную полосу Черного моря очищают от мазута. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Напомним, что в апреле 2026 года Туапсе пережил несколько атак беспилотников. В ночь на 16 апреля БПЛА ударили по морскому терминалу, потом были удары 20 апреля и 28 апреля. Во время последней атаки произошел разлив нефти, началось возгорание. А четвертый удар, который случился 1 мая по территории нефтеперерабатывающего завода, привел к масштабному пожару. Нефть из повреждённых резервуаров попала в реку Туапсе, а затем и в Чёрное море. Завод горел несколько дней. Нефтепродукты осели на крышах домов, на деревьях, на асфальте. Жители жаловались на «нефтяной дождь» и едкий запах. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Уже собрали порядка 31 000 кубов загрязнённого грунта и водомазутной смеси. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Катастрофические последствия пожаров и розлива нефти устраняют до сих пор. По данным на 18 мая, в Туапсе собрали и вывезли почти 31 тысячу кубометров загрязнённого грунта и водомазутной смеси. Это объём примерно 12 олимпийских бассейнов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А как же летний отдых?

Местные власти Туапсинского района уверяют, что курортный сезон состоится. Глава муниципального округа Сергей Бойко встречался с экологами, и те заверили: «все риски для окружающей среды купированы».

Но в Северной Осетии решили не рисковать. Особенно когда речь идёт о детях. Поэтому ребят направят на курорты Кавказских Минеральных Вод и в пришкольные лагеря.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru